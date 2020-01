Hoekstra: Douane en Toeslagen geen onderdeel meer van Belastingdienst

De Belastingdienst gaat op de schop. Zaterdagavond kondigde minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) aan dat de onderdelen Douane en Toeslagen worden afgesplitst. De aansturing van de rest van de Belastingdienst wordt sterker, zo schrijft de bewindvoerder in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Hoekstra is de reorganisatie nodig omdat het vertrouwen in de Belastingdienst is geschaad. Dat komt onder meer door de misstanden met de kinderopvangtoeslag. Omdat nu vooral aandacht is voor acute problemen bij de Belastingdienst, dreigt bovendien de vernieuwing van de instantie onder te sneeuwen.

Hoekstra wil onder meer dat binnen de Belastingdienst de managementinformatie verbetert, „om de juiste besluiten te kunnen nemen”. Ook wil hij de interne cultuur veranderen „met oog voor de menselijke maat en een veilige werkomgeving”, om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat personeel van de Belastingdienst oude of huidige misstanden durft te melden. Tot slot ook een maatregel die externe communicatie betreft: de Belastingtelefoon moet beter werken. De minister vraagt een onafhankelijke partij om te onderzoeken wat er moet worden veranderd „teneinde burgers en bedrijven beter en effectiever te woord te kunnen staan”.

Drie topfuncties

De onderdelen Toeslagen en Douane moeten zelfstandige operaties worden, die binnen het ministerie van Financiën vallen. De drie aparte onderdelen Toeslagen, Douane en Belastingdienst (daar hoort dan ook de FIOD bij) krijgen ieder een aparte topman. „Hiermee komt een eind aan de integrale verantwoordelijkheid van de huidige directeur-generaal voor de gehele Belastingdienst en komt er een eind aan diens werkzaamheden”,aldus Hoekstra.

Vrijdag werd al bekend dat directeur Jaap Uijlenbroek vertrekt. Minister Hoekstra neemt momenteel het dossier van de toeslagenaffaire voor zijn rekening, nadat in december staatssecretaris Menno Snel besloot op te stappen.

In de afsluitende alinea van zijn brief noemt de minister de Belastingdienst „essentieel voor het goed laten functioneren van de Rijksoverheid”. De veranderingen die hij wil doorvoeren, zullen in sommige gevallen snel kunnen worden verwezenlijkt, andere maatregelen nemen mogelijk jaren in beslag. Hoekstra laat weten dat er in dat traject „ongetwijfeld dingen misgaan en nieuwe incidenten aan het licht komen”.