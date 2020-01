Franse regering komt bonden tegemoet over pensioenhervormingen

De Franse regering laat wellicht de aanbevolen pensioenleeftijd met rust. Premier Edouard Philippe heeft zaterdag aan de Franse vakbonden laten weten dat hij bereid is om plannen van het kabinet om die leeftijd te verhogen van 62 naar 64, van tafel te halen.

Philippe deed die handreiking nadat de vakbonden de druk op de regering deze week hadden opgevoerd. Op vrijdag mislukte een overleg tussen de partijen. De twee grote vakbonden reageerden zaterdag verschillend op het bericht van de premier. CFDT, in ledental de grootste vakbond van Frankrijk, zegt na Philippe’s brief dat blijkt dat het kabinet een compromis wil. Maar vakcentrale CGT, een organisatie die zeer actief is bij de recente stakingsacties, noemde het voorstel van de premier „een rookgordijn”.

Het kabinet van Emmanuel Macron wil een grondige hervorming van het Franse pensioenstelsel, dat nu veel uitzonderingen en aparte regelingen kent voor verschillende beroepsgroepen. De regering wil een ‘universeel’ puntenstelsel, met dezelfde regels voor alle sectoren, inclusief een - over fasen ingevoerde - hogere pensioenleeftijd, de zogeheten âge pivot. Wie voor zijn of haar 64ste met pensioen wil, kan dat doen, maar krijgt dan minder punten. De vakbonden zien dat als een strafmaatregel, veel mensen zijn bang dat ze langer moeten werken voor minder geld.

Weer grote demonstratie, stakingen in Parijs

In het communiqué dat zaterdag is verstuurd door het ministerie van Philippe staat dat de premier „bereid is om de meest omstreden kortetermijnmaatregel in het voorstel voor pensioenhervorming van de regering in te trekken”. Hij wijst er wel op dat er een oplossing moet worden gevonden voor een dreigend financieel tekort in het pensioensysteem. Philippe stelt dat als de vakbonden willen meewerken, er voor april afspraken moeten worden gemaakt.

De CGT is niet overtuigd van Philippe’s handreiking. De vakcentrale riep zaterdagavond alweer op tot nieuwe stakingen op 16 januari - dat wordt de zesde demonstratiedag sinds 5 december. Ook deze zaterdag gingen in Parijs en andere steden mensen de straat op om te demonstreren tegen de pensioenhervormingen. Er zouden ruim driehonderdduizend mensen aan het protest in Parijs hebben meegedaan, meldt de zender France Info in een blog. GCT telde vijfhonderdduizend deelnemers.

In Parijs kwam het tijdens de protestactie op sommige plaatsen tot hevige botsingen tussen demonstranten en de politie. Agenten zetten daarbij traangas in. Er werd zaterdag ook gestaakt. Zo lag wederom het openbaar vervoer in de hoofdstad voor een belangrijk deel plat. In die sector zal ook zondag enkele uren worden gestaakt.