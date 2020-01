Eerste zege op EK-toernooi voor handbalmannen

Het Nederlandse handbalteam heeft zaterdag de allereerste zege ooit geboekt op een titeltoernooi. De Nederlandse mannen bekroonden hun tweede optreden op het Europees kampioenschap, dat wordt gehouden in Trondheim, met een overtuigende zege op Letland: 32-24.

Dankzij de zege kan de ploeg nog de hoofdronde van het EK halen. In de eerste wedstrijd afgelopen donderdag, verloor Nederland van Duitsland (34-23). Tegen Letland zocht de ploeg eerherstel, en dat lukte. In de eerste helft was Nederland duidelijk sterker. Bij rust leidde de ploeg al met 16-10 en in de tweede helft werd die marge verder uitgebreid. Kay Smits was topschutter met zeven goals, Iso Sluijters maakte er zes.

Maandag speelt de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson de derde groepswedstrijd tegen Spanje, de regerend kampioen.

Anders dan de vrouwen van Oranje, die in december wereldkampioen werden en al langer in de wereldtop meedraaien, kwamen de mannen niet eerder uit op een groot handbalkampioenschap.