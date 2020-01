Drumlegende en Rush-tekstdichter Neil Peart (67) overleden

Neil Peart, de drummer van progressieverockband Rush, is dinsdag op 67-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band vrijdagavond bekendgemaakt. Peart gold als een van de beste drummers ter wereld, en schreef bovendien teksten voor Rush. Hij overleed aan een hersentumor.

Hoewel de Canadese Peart er niet van meet af aan bij was, was hij al decennia lid van Rush. Zijn bandgenoten Geddy Lee en Alex Lifeson omschrijven hem als „onze vriend, zielsbroeder en al 45 jaar bandgenoot”. De band riep fans op om Peart te eren door in zijn naam geld te doneren aan kankeronderzoek of een ander goed doel.

Gezeten achter vaak immense drumstellen speelde Peart partijen die metrisch complex, ritmisch gevarieerd en technisch vlekkeloos uitgevoerd werden. Tijdschrift Modern Drummer noemde hem „ongetwijfeld het zichtbaarste en populairste symbool van de moderne drummer”. Rolling Stone omschreef Peart in hun top honderd van beste drummers aller tijden als „misschien wel de meest bewonderde - en meest meegeluchtdrumde - live-stokkenist in de rockmuziek, beroemd als architect van solo’s die letterlijk showstoppers zijn.” Het blad plaatste hem in de ranglijst op de vierde plek.

Hall of Fame

Rush werd in 1968 opgericht door Lee en Lifeson met de eerste drummer, John Rutsey. Die werd in 1974 vervangen door Peart. De band heeft in Nederland de hitlijsten nooit bereikt, maar was wel een grote naam. De band werd in 2013 opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame, op voordracht van voormalig Nirvana-drummer Dave Grohl en zijn drummer in de band Foo Fighters, Taylor Hawkins.

In een reactie op Pearts dood noemt Grohl hem „een inspiratiebron voor miljoenen met een onmiskenbaar eigen geluid die een generatie muzikanten (zoals ikzelf) geïnspireerd heeft om twee stokjes op te pakken en een droom na te jagen”. Taylor Hawkins houdt het kort: „Neil Peart had de handen van God. Einde verhaal.”