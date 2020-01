‘Een school tonijn.’ ‘Een donut.’ ‘De bull’s eye van een dartbord.’ Een rondvraag op de NRC-redactie laat zien dat deze foto de verbeelding prikkelt. Maar wat is er écht te zien? Een hoop slordig geparkeerde auto’s. Een kring geïnteresseerde toeschouwers. En in het midden… Ja, dat is de vraag.

De foto is gemaakt op het jaarlijkse King Abdulaziz Camel Festival in Saoedi-Arabië, wat doet vermoeden dat het om kamelen gaat. Vaste onderdelen op het festival zijn een camel beauty contest, een camel race én – zoals op deze foto – een veiling.

Alleen: het Engelse woord camel kan zowel kameel (twee bulten) als dromedaris (één bult) betekenen. Op de foto hiernaast gaat het om dromedarissen, vaak Arabian camels genoemd. Kamelen komen alleen in Centraal-Azië voor, terwijl dromedarissen op het Arabisch Schiereiland en in het noorden van Afrika leven. In Iran en Afghanistan zijn beide soorten aanwezig.

Ook in Australië leven sinds eind negentiende eeuw dromedarissen. Nu zijn het er meer dan 1 miljoen, en dat geeft soms problemen. Momenteel worden er tienduizend exemplaren afgeschoten, omdat ze door de droogte op zoek gaan naar water in bewoond gebied en daarbij vernielingen aanrichten.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 januari 2020