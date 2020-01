Al tijdens bouw interne kritiek op ramp-Boeings

Tijdens de ontwikkeling van de Boeing 737 MAX hebben Boeing-medewerkers hun zorgen geuit over de veiligheid van dit model vliegtuig, dat in 2018 en 2019 crashte met honderden doden tot gevolg. De bedrijfsleiding van de Amerikaanse vliegtuigbouwer gaf echter geen gevolg aan de interne kritiek.

De zorgen van de medewerkers blijken uit honderden interne berichten die Boeing in de nacht van donderdag op vrijdag heeft vrijgegeven, melden internationale persbureaus. Al eerder stuurde Boeing de documenten naar de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.

In de berichten wordt onder meer gesproken over problemen met de simulator en over het gebrekkige toezicht door de FAA ( Federal Aviation Administration). In april 2017 schrijft een Boeing-medewerker dat de 737 MAX „is ontworpen door clowns die onder toezicht staan van apen”. Een andere medewerker schrijft begin 2018, acht maanden voor de eerste vliegtuigramp, dat hij zijn familie niet met het toestel zou laten vliegen.

Simulatietraining

Volgens het Amerikaanse tijdschrift Forbes wisten hooggeplaatsten binnen Boeing te voorkomen dat vliegtuigmaatschappij Lion Air haar piloten extra training zou geven om in de vernieuwde 737 te kunnen vliegen. Lion Air wilde een verplichte simulatietraining voorschrijven voor de MAX, een duur en tijdrovend proces. Boeing vreesde volgens door Forbes geciteerde interne berichten dat meer luchtvaartmaatschappijen zo’n extra training zouden willen. Dat zou de 737 MAX minder aantrekkelijk maken voor aanschaf.

De vliegtuigbouwer overtuigde Lion Air ervan dat simulatietraining niet nodig zou zijn, omdat de besturing van de 737 MAX niet veel verschilde van diens voorganger. Saillant is dat de 737 MAX die in 2018 in Indonesië neerstortte met 189 doden tot gevolg, een toestel was van Lion Air. Deze week adviseerde Boeing piloten alsnog een training te volgen voordat ze weer met het toestel gaan vliegen.

De FAA stelt dat de vrijgegeven berichten geen nieuwe cruciale informatie bevatten, maar noemt de toon en inhoud wel „teleurstellend”. Boeing neemt in een verklaring afstand van de „compleet onacceptabele” uitspraken van zijn medewerkers, tegen wie „passende maatregelen” worden genomen.

Aan de grond

Sinds maart vorig jaar staat de Boeing 737 MAX wereldwijd aan de grond na twee vliegrampen in Indonesië en Ethiopië in 2018 en 2019 waarbij in totaal 346 mensen om het leven kwamen. In beide gevallen werkte het automatische veiligheidssysteem MCAS niet goed, waardoor de neus van het vliegtuig automatisch omlaag werd gedrukt.

Toenmalig Boeing-topman Dennis Muilenburg gaf eind vorig jaar toe dat de vliegtuigbouwer fouten heeft gemaakt bij de ontwikkeling van de 737 MAX. Het is nog niet bekend wanneer weer mag worden gevlogen met het toestel.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 januari 2020