Zanger Jeangu Macrooy voor Nederland naar Songfestival

Singer-songwriter Jeangu Macrooy (april 2017). Foto Andreas Terlaak

De Surinaamse soulzanger Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland op het Eurovisie Songfestival in mei. Dat bevestigde Cornald Maas, die als lid van de selectiecommissie van het songfestival jaarlijks meebeslist over de inzending, vandaag op Radio 1 in het programma van presentator Humberto Tan.

Jeangu Macrooy (Paramaribo, 1993) is een zanger met een soepele, goudbruine stem die zijn geboorteland Suriname in 2014 achterliet om een muzikale droom na te jagen. High On You (2017) was een uitstekend debuutalbum, met dansbare soul als basis en uitlopers naar folky singer-songwriting en rootsy blues, waar hij veel persoonlijks in had weten te leggen. Vorig jaar verscheen Horizon, zijn soulalbum met dance-accenten.

Het grote publiek kent Macrooy in de rol van Judas in het televisieprogramma The Passion in 2018. Daarin zong hij Jezus toe met regels van André Hazes: „Ik leef m’n leven, zoals ik dat wil/ Ik bemoei me toch ook niet met een ander/ […] Laat me gaan voordat ik nu toch verander.” Ook zong hij onlangs mee in het eerbetoon aan Ramses Shaffy met het Metropole Orkest.

Macrooy heeft volgens de commissie een ontroerende stem. Het liedje dat hij komend songfestival in Rotterdam zal gaan zingen is volgens Maas „heel onderscheidend en heel raak”. Macrooy onderscheidt zich door zijn songwriting; hij schrijft zijn meeste songs zelf. De keuze voor Macrooy past in dat opzicht ook bij de ‘music first’-gedachte die de recente Songfestival-winnaar Duncan Laurence vorig jaar uitsprak. Maas: „Ook Jeangu is iemand die erg staat voor wat hij zingt, met veel overtuiging en bezieling.”

Lees ook het interview dat we in 2017 met hem hielden:

‘Het podium is mijn territorium’

Conservatorium

Geboren en getogen in Paramaribo was Jeangu Macrooy een van de eerste studenten op het conservatorium in Paramaribo. Hij stapte al in het tweede jaar over naar het ArtEZ Conservatorium in Enschede. „De muziekmarkt in Suriname is veel kleiner”, verklaarde hij in deze krant in 2017.

„En vooral dansbare stijlen als reggae en dancehall zijn er zekerheden. Ik had het gevoel dat ik mijn muziek hier meer kon gaan ontwikkelen. Nederland staat meer open voor luistermuziek.” Met muzikant Pieter Perquin, bekend als producer Perquisite, vond hij zijn sound.

Ook zijn geaardheid was in 2014 een van de redenen voor Macrooy om naar Nederland te verhuizen. Over dit onderwerp heeft hij zich in zijn geboorteland nooit veilig gevoeld, zei hij tegen NRC. „Al vanaf jonge leeftijd wordt liefde tussen mannen of vrouwen afgedaan als iets negatiefs. Ik ken ook geen andere Surinaamse artiesten die voor mannenliefde uitkwamen. Het is echt nog een behoorlijk taboe.”

Jeangu Macrooy past in dit opzicht ook zeer bij het thema van komend Songfestival in Rotterdam: ‘Open Up’, aldus Cornald Maas op Radio1.