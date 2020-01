Vrouwelijke BBC-presentator wint rechtszaak om gelijke betaling

De Britse BBC-presentator Samira Ahmed is vrijdag in het gelijk gesteld in een rechtszaak tegen haar werkgever omdat zij minder betaald kreeg dan haar mannelijke collega’s. Ahmed zei dat ze recht heeft op bijna 700.000 pond (ruim 800.000 euro) aan achterstallige betalingen, schrijft de BBC. Meer dan honderd vrouwen hadden zich bij de journalist aangesloten.

Ahmed presenteert het programma Newswatch waarvoor ze 440 pond (510 euro) per aflevering krijgt. Haar collega Jeremy Vine presenteert het vergelijkbare programma Points of View en ontvangt 3.000 pond (3.482 euro) per aflevering. De reden daarvoor was volgens de BBC dat Ahmed en Vine „zeer verschillende rollen” vervullen. Daar gaat de rechtbank niet in mee. Volgens het vonnis doet Ahmed „hetzelfde of grotendeels vergelijkbaar” werk als Vine.

Ahmed is blij met het oordeel. „Ik kijk er naar uit mijn werk te blijven doen en te rapporteren over verhalen, in plaats van er zelf één te zijn”, reageerde de journalist volgens BBC.