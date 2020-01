Voormalig vicepremier Rudolf de Korte (83) overleden

Voormalig minister en vicepremier Rudolf de Korte is overleden, laat zijn familie weten in een overlijdensadvertentie in NRC. De VVD-politicus, die een moeizame verhouding had met premier Ruud Lubbers, is 83 jaar geworden.

De Korte kwam na een carrière in het bedrijfsleven bij onder meer Shell en Unilever in 1977 in de Tweede Kamer en was woordvoerder sociale zaken en financieel-economische zaken. Hij behoorde tot de vertrouwelingen van toenmalig partijleider Ed Nijpels.

Aan het einde van het eerste kabinet Lubbers was hij in 1986 vier maanden minister van Binnenlandse Zaken. In het tweede kabinet Lubbers van 1986 tot 1989 was De Korte minister van Economische Zaken en vicepremier.

Succesvolle verkiezingscampagnes

De Korte werd in 1936 geboren in Den Haag groeide op in een liberaal milieu. Hij studeerde wiskunde en natuurwetenschappen en promoveerde daar ook in. Geïnsipreerd door toenmalig partijleider Pieter Oud werd hij in 1959 lid van de VVD, schrijft het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

In 1972 en 1977 leidde hij succesvolle verkiezingscampagnes voor de VVD en liet hij onder andere middenstanders en werkende vrouwen aan het woord in de zendtijd voor politieke partijen.

In zijn eerste periode als Kamerlid van 1977 tot 1986 sprak hij zich tot onvrede van Hans Wiegel uit tegen de verkettering van de PvdA. De Korte vond het een misverstand dat het liberalisme „slechts egoïsme en materialisme in de mensen wakker zou schudden.”

Botsing met Lubbers over Japan

Toen hij in 1986 net was aangetreden als vicepremier botste hij volgens parlement.com hard met premier Ruud Lubbers, die liever Pieter Winsemius in die rol had gezien. De Korte keerde zich tegen een mogelijk staatsbezoek van koningin Beatrix aan keizer Hirohito van Japan. Lubbers reageerde furieus met de woorden: „Dit valt in de categorie: eens maar niet weer”.

Het politieke gezag van De Korte had daarmee een flinke knauw gekregen en het politieke leiderschap van de VVD kwam steeds meer bij fractievoorzitter Joris Voorhoeve te liggen.

Na het kabinet Lubbers-II keerde De Korte terug in de Tweede Kamer en bleef nog tot 1995 Kamerlid. Daarna werd hij vicepresident van de Europese Investeringsbank (EIB) in Luxemburg.

Rudolf de Korte wordt vrijdag 17 januari in Wassenaar begraven.