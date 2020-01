Vijftig AEB-medewerkers verliezen hun baan door reorganisatie

Door een reorganisatie van het Amsterdamse Energie Bedrijf (AEB) verliezen vijftig van de ongeveer vierhonderd werknemers hun baan. Vijftig anderen verhuizen mee naar de gemeente Amsterdam, die bedrijfsonderdelen van de afvalverwerker koopt. Dat laat vakbond FNV vrijdag weten.

Zelf heeft AEB vrijdag een persbericht uitgestuurd over de reorganisatie. Daarin schrijft het dat donderdag een sociaal plan is ondertekend met vertegenwoordigers van FNV en CNV. Dat banen zouden verdwijnen was al bekend, maar de exacte hoeveelheid moest nog bekend worden gemaakt. Het bedrijf wil „onze beperkte middelen zo goed mogelijk inzetten om de medewerkers die de reorganisatie treft” te helpen, zo staat in de verklaring. In het plan staan afspraken over de begeleiding van personeel naar nieuw werk. Ook is een mobiliteitsvergoeding van 5.000 euro per persoon opgenomen. FNV noemt de sociale regeling „vrij mager”.

Financiële crisis

Het ontbreekt AEB aan geld om een betere regeling op te zetten. FNV hoopt daarom dat de gemeente tekorten kan aanvullen. De Amsterdamse vuilverbrander heeft al langer financiële problemen. In de zomer werd twee derde van de ovens stilgelegd vanwege technische problemen, waardoor veel inkomsten wegvielen. Daarvoor al, in mei, had het bedrijf een noodkrediet gevraagd aan de gemeente om een faillissement te voorkomen.

Te hoge personeelskosten en tegenvallende prestaties van een installatie, liggen volgens KPMG-boekhouders ten grondslag aan de financiële problemen van AEB. Afgelopen zomer liepen twee pogingen om het bedrijf over te nemen uit op niets. In de crisis rondom het bedrijf stapte wethouder Udo Kock op (portefeuilles Financiën, Economische Zaken, Haven, Marineterrein, Schiphol en Zuidas, D66). Kock wilde AEB privatiseren maar het college zag daar heen heil in. Een aantal bedrijfsonderdelen wordt nu verkocht in de hoop het bedrijf ‘gezond’ te maken.