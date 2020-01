Vijf cipiers gewond bij aanval in zwaarbeveiligde gevangenis Engeland

Twee gedetineerden in een extra beveiligde gevangenis in Engeland hebben donderdag bewakers aangevallen met zelfgemaakte steekwapens. Ze droegen nep-bomgordels. Vijf cipiers raakten gewond. De Britse antiterrorisme-eenheid heeft een onderzoek gestart.

Britse media, waaronder The Guardian, beschrijven hoe de aanval donderdagmiddag in de gevangenis Whitemoor verliep: toen de deuren van het celblok opengingen, werd één cipier neergestoken - volgens de krant was hij „vermoedelijk het initiële doelwit”. Vier andere bewakers kwamen dat slachtoffer te hulp en raakten ook gewond. Alle vijf zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De BBC meldt dat een van de twee aanvallers een 24-jarige man is die in 2015 werd veroordeeld tot 22 jaar cel voor het beramen van een terroristische aanval op een Britse militair, die hij zou hebben willen onthoofden. De andere gevangene zit in de zwaarbeveiligde Whitemoor-gevangenis vanwege een geweldsmisdrijf. Beide mannen zijn bekeerde moslims.

De Londense MET Police, waar de antiterrorisme-eenheid onder valt, stelt in een persverklaring dat een onderzoek is geopend „vanwege bepaalde omstandigheden met betrekking tot het incident”. Vooralsnog houdt de eenheid „rekening met alle mogelijke motieven”. De POA, de vakbond voor gevangenispersoneel, prees het personeel en onthield zich donderdagavond verder van inhoudelijk commentaar, in afwachting van meer informatie uit het onderzoek.

Extremisten in Engelse gevangenissen

HMP Whitemoor ligt in de county Cambridgeshire. Er zitten tussen de vier- en vijfhonderd mannelijke gevangenen, onder wie enkele van de ‘meest gevaarlijke’ categorie en veroordeelde terroristen. In februari vorige jaar raakten enkele medewerkers gewond bij een oproer in de gevangenis.

Na de aanval donderdag laait in het Verenigd Koninkrijk mogelijk weer de discussie op over de detentie van terroristen en radicalisering van gedetineerden. In onderzoeken kwam vaker naar voren dat personeel van Whitemoor vreesde voor zulke onderlinge radicalisering (pdf). Sinds 2016 kunnen extremisten die mogelijk andere gevangenen willen radicaliseren, in aparte eenheden in Engelse en Welshe gevangenissen worden gezet.