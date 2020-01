Vestia wil slopen, maar mag 17 huurcontracten in Rotterdam niet beëindigen

Zeventien huurders in de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid hoeven hun huis niet te verlaten. Woningcorporatie Vestia wil 535 sociale huurwoningen in de wijk herbouwen dan wel slopen en vervangen door gerenoveerde en nieuwe woningen. Sommige bewoners weigerden in weerwil van die plannen hun huis te verlaten. De kantonrechter bepaalde vrijdag dat Vestia hun huurcontracten niet mag beëindigen.

Vestia heeft de bewoners onder meer niet tijdig betrokken bij de plannen. Ook hebben de huurders nauwelijks hulp gekregen bij het vinden van een andere woning en Vestia heeft ze niet de mogelijkheid geboden terug te keren in de nieuw te (her)bouwen woningen. „En dat terwijl Vestia als kerntaak heeft om ervoor te zorgen dat personen in verband met hun lage inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen”, aldus de rechtbank.

De uitspraak is opvallend omdat de rechter in september in een vergelijkbare zaak besliste dat elf andere huurders die weigerden te vertrekken hun huis wél moesten verlaten. De kantonrechter zei toen dat de sloop- en herbouwplannen van Vestia aansluiten bij die van de gemeente Rotterdam. Die plannen werden gemaakt om de achterstanden rond werk, wonen, onderwijs en veiligheid in Rotterdam-Zuid te verkleinen.

Het is nog niet duidelijk welke gevolgen het besluit heeft voor de plannen en of Vestia in beroep gaat. Momenteel beraadt de woningcorporatie zich over de uitspraak en ze komt later op de dag met meer informatie, aldus een woordvoerder tegen NRC.

