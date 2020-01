Januari, er ligt ijs op de vijver. Het is nog niet eens zo veel jaren geleden. „Kom Cato”, zeg ik tegen mijn toen drie jaar oude dochter. „We gaan thuis even kijken of we nog oud brood hebben, de eendjes hebben honger.” Bij het voeren staart mijn dochter peinzend voor zich uit. „Mama, waarom lusten de eendjes eigenlijk alleen oud brood?”

