Veertien doden bij bomaanslag op moskee in Pakistan

Bij een bomaanslag op een Moskee in het zuidwesten van Pakistan zijn vrijdag zeker veertien doden gevallen. Onder hen zijn een hooggeplaatste politieagent en dertien burgers. Dat hebben de Pakistaanse autoriteiten bekendgemaakt, meldt persbureau AP. Er zijn twintig mensen gewond geraakt, van wie meerdere in levensgevaar verkeren.

De ontploffing vond plaats tijdens het vrijdaggebed in de stad Quetta, de hoofdstad van de provincie Beloetsjistan. De agent was volgens de politie hoogstwaarschijnlijk het doelwit van de aanslag, maar onderzoek moet het motief nog uitwijzen. Vooralsnog heeft niemand de aanslag opgeëist.

Premier Imran Khan heeft de aanval veroordeeld tijdens een persconferentie. Begin deze week werd een militair voertuig in Quetta geraakt door een bermbom, waarbij twee soldaten om het leven kwamen. Die aanval werd opgeëist door Hizbul Ahrar, een splintergroep die gelieerd is aan de Pakistaanse Taliban. In augustus en mei werden er ook al aanslagen gepleegd op moskeeën in Quetta. Er zijn echter meerdere terreurbewegingen aanwezig in het gebied, waaronder ook het Balochistan Liberation Army.