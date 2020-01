Techbedrijven hoeven even niet zo nodig naar de beurs

De slagroomtaart met daarop het logo van CM.com afbestellen ging niet meer. Zo abrupt werd de beursgang van het Bredase techbedrijf aan de Euronext in Amsterdam op 11 oktober vorig jaar afgeblazen. Een beslissing die een dag van tevoren werd genomen wegens „een sentiment dat ineens kantelde”, aldus CM-directeur Jeroen van Glabbeek.

Wie de taart die dag heeft opgegeten – de Amsterdamse beurs serveert traditioneel taart bij de eerste gongslag – vindt Euronext-woordvoerder Robbert ter Hart wat „te klein” om uit te zoeken. Over of Euronext een rekening heeft gestuurd naar CM voor gemaakte kosten doet hij geen uitspraken. „We gaan niet in op individuele gevallen.”

Wel duidelijk: Euronext kan een nieuwe bestelling tegemoet zien. Donderdag kondigde het technologiebedrijf, gespecialiseerd in sms–, WhatsApp- en betaaldiensten voor bedrijven, aan op 21 februari alsnog naar de beurs te gaan.

Het bedrijf van jeugdvrienden Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijers groeide in twintig jaar uit tot een bedrijf met 250 werknemers met een omzet van 85 miljoen euro in 2018. In de nieuwe plannen volgt CM een slimme route. Het bedrijf fuseert met het al beursgenoteerde investeringsvehikel Dutch Star Companies One (DSCO), wiens aandeelhouders 65 miljoen euro in het bedrijf steken. Investeringsmaatschappij Teslin uit Maarsbergen draagt nog eens 15 tot 20 miljoen euro bij en de twee oprichters houden de meerderheid van de aandelen in bezit. CM.com neemt de beursnotering van DSCO op 21 februari over.

De investeerders doen dus sowieso mee – los van hoe de beurs ervoor staat. Die constructie geeft CM de nodige zekerheid, want dat het sentiment ineens kan omslaan heeft het bedrijf vorig jaar wel gemerkt. „Twee weken voor onze beursgang in oktober waren investeerders nog enthousiast. ‘We doen zeker mee’, werd gezegd”, zegt Van Glabbeek. „Toen deden plots een paar andere techaandelen het slecht en deden ze ineens niet meer mee. Het is een gevoel, maar voor beleggers is het wel echt geld dat ze verliezen”

Stille kracht

De gevestigde technologieaandelen van Apple, Amazon, Google en Facebook zijn momenteel de „stille kracht” achter de positieve stemming op de beurzen, zegt Nico Inberg, beursdeskundige bij internetplatform IEX. „Tegelijkertijd zijn er start-ups die tegen een te hoge prijs naar de beurs zijn gegaan en het sentiment rond techbedrijven doen kantelen.”

In de Verenigde Staten gingen vorig jaar 49 techbedrijven naar de beurs waarbij ruim 25 miljard dollar werd opgehaald, zo berekenden de financiële analisten van marktonderzoeker Dealogic. Een jaar eerder waren dat er iets meer – 54 bedrijven, die 20 miljard dollar binnen wisten te halen. Geen opvallende veranderingen dus.

Maar met name de nieuw genoteerde bedrijven waar vorig jaar veel van werd verwacht – zoals taxi-apps Uber en Lyft, kantoorchatprogramma Slack en sociaal medium Pinterest – kampen met koersdalingen. „Jonge techbedrijven die proberen te groeien door omzet af te pakken van anderen hebben doorgaans nog niet veel omzet”, zegt Inberg. „De verdienmodellen zijn heel moeilijk in te schatten door de beurs. Het is allemaal nog maar de vraag of het lukt.”

En er was WeWork. De lang verwachte beursgang van de flexplekverhuurder – dat op het hoogtepunt een waardering had van 47 miljard dollar – werd uitgesteld, nadat uit de ingeleverde formulieren bleek dat de gemaakte kosten en bedrijfsstructuur investeerders te zenuwachtig maakte. Het bedrijf werd plots met tientallen miljarden afgewaardeerd. Dat heeft tot „onzekerheid” geleid onder investeerders, merkt ook CM-baas Van Glabbeek.

Lees ook het achtergrondverhaal over WeWork: Hoe een bedrijf in twee maanden 35 miljard aan waarde kan verliezen

Druk van het personeel

De grote klapper komend jaar moet de langverwachte beursgang van Airbnb worden. In september kondigde het bedrijf in een eenregelig persbericht aan in 2020 naar de beurs te gaan. Waarschijnlijk kiest Airbnb voor een zogenoemde direct listing-constructie: „waarbij er geen nieuw kapitaal wordt aangetrokken, maar alleen de huidige aandeelhouders hun aandelen kunnen verkopen”, zo legt hoogleraar Corporate Finance Rez Kabir van de Universiteit Twente uit.

Het is een aantrekkelijke optie voor grote, relatief rijke techbedrijven als Airbnb, dat het geld niet per se nodig heeft. Belangrijkste reden om toch naar de beurs te gaan: druk van het personeel, dat deels in aandelen wordt uitbetaald die pas kunnen worden omgezet in contant geld bij een beursgang of overname.

Ook CM doet het deels voor het personeel. Werknemers hebben – los van de oprichters – op dit moment geen aandelen, maar CM wil het personeel wel ook deels in aandelen in het bedrijf gaan uitbetalen. „Zeker als we gaan uitbreiden in de VS, daar is dit heel gebruikelijk”, zegt Van Glabbeek.

In Nederland is het nog maar de vraag of er snel meer techbedrijven CM.com gaan volgen naar de beurs, zegt Inberg. „Er zit niet veel in de pijplijn. Bedrijven zijn kopschuw geworden.”

Het in San Francisco gevestigde Nederlandse softwarebedrijf Gitlab zal in ieder geval wel naar de Amerikaanse beurs gaan. Oprichter Sytse ‘Sid’ Sijbrandij kondigde zelfs al een datum aan: 18 november 2020, de dag dat zijn opa honderd jaar eerder werd geboren. De taart kan binnenkort worden besteld.