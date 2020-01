Huis van Afgevaardigden wil ‘war powers’ president inperken om Iran

Huis van Afgevaardigden: 'war powers' van president inperken vanwege Iran

Leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen de zogeheten 'war powers' van president Donald Trump inperken. Het Huis stemde daartoe donderdag (lokale tijd) in met een resolutie over de bevoegdheden van de president om militaire acties tegen Iran te bevelen. Zij willen voorkomen dat hij Iran kan aanvallen zonder daarvoor toestemming te krijgen van het Congres. 224 leden stemden voor de resolutie, 194 tegen.

De resolutie moet nog langs de Senaat, waar de Republikeinse partijgenoten van Trump de meerderheid hebben. De aanname van de resolutie in het Huis lijkt daarmee vooral symbolisch. Republikeinen vinden dat de president juist snel moet kunnen beslissen en reageren op dreigingen. Een woordvoerder van het Witte Huis noemde het wetsvoorstel „politiek ingegeven”.

De Democraten in het Congres hebben al aangegeven dat zij niet overtuigd zijn van de noodzaak van de Amerikaanse luchtaanval die vorige week aan de Iraanse hooggeplaatste generaal Qassem Soleimani het leven kostte. Zij denken niet dat hij een directe dreiging vormde voor de Verenigde Staten. Volgens Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, heeft de actie juist diplomaten, militairen en burgers van de VS in gevaar gebracht.