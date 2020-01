Verkiezingen Sint-Maarten gewonnen door sociaaldemocraten

De sociaaldemocraten van de Nationale Alliantie hebben de verkiezingen op Sint-Maarten gewonnen. Nieuwssite Caribisch Netwerk meldt vrijdag dat de partij zes van de vijftien zetels krijgt in het parlement van het Bovenwindse eiland.

Grote verliezer van de verkiezingen van donderdag is de Verenigde Democraten, die zes van de zeven zetels inlevert. Bij de stembusgang in 2018 was die partij nog de grote winnaar. De United People’s Party (UPP) was met vier zetels de grootste na de Nationale Alliantie. United Sint-Maarten Party won twee zetels, de Party for Progress eveneens.

Onenigheid

De verkiezingen van donderdag waren de vijfde in tien jaar tijd. Door terugkerende onenigheid in verschillende coalities kende Sint-Maarten de afgelopen tien jaar negen verschillende regeringen, waarvan vier interim-kabinetten.

Met 59 procent is de opkomst nog nooit zo laag geweest op Sint-Maarten, schrijft persbureau ANP. Er wonen ruim 42.000 mensen op het eiland. In 2017 werd het getroffen door de verwoestende orkaan Irma. Het Nederlandse kabinet trok 550 miljoen euro uit voor de wederopbouw van het eiland.