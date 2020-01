Politie: ruim negenduizend incidenten rond jaarwisseling

Rond de afgelopen jaarwisseling heeft de politie ruim 9.300 incidenten geregistreerd en bijna driehonderd mensen aangehouden. Dat meldt de politie vrijdag. Volgens de politie gaat het om vierhonderd incidenten meer dan een jaar eerder, terwijl het aantal aanhoudingen juist iets afnam.

Lees ook: Overal in Den Haag staan mensen rond kleine vuurtjes

Brandstichting, vernieling en openlijke geweldpleging tegen hulpverleners en agenten waren volgens de politie „opnieuw aan de orde van de dag” tijdens de jaarwisseling. Veel van de incidenten waren vuurwerkgerelateerd. Korpschef Erik Akerboom zei kort na Oud en Nieuw al dat meer agenten werden belaagd door burgers dan een jaar eerder.

Niet representatief

De politie stelt dat de cijfers niet helemaal representatief zijn voor de werkelijkheid. Door veel eenheden zijn meer incidenten genoteerd dan er uiteindelijk formeel worden geregistreerd, zegt de politie. Volgens Ruud Verkuijlen, programmamanager Geweld tegen politieambtenaren, komt dat onder meer doordat agenten er vanuit gaan dat geweld erbij hoort en voor kleine verwondingen geen aangifte doen.

Door de vuurwerkincidenten rondom de jaarwisseling hebben ondere andere SP, PVDA, D66 en GroenLinks zich inmiddels uitgesproken voor een strenger vuurwerkbeleid. De ministerraad vergadert hier later op vrijdag over. Eerder op de dag stelde coalitiepartij ChristenUnie voor het afsteken van vuurwerk in de toekomst voor te behouden aan lokale vuurwerkclubs.