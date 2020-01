Poederbrieven verstuurd aan meerdere Belgische kabinetsleden

Zes Belgische departementen van de federale regering, waaronder het kantoor van premier Sophie Wilmès, hebben vrijdag een poederbrief ontvangen. Dat melden verschillende Belgische media. Van wie de brieven afkomstig zijn, is nog niet bekend. Donderdag kregen ook al zes Waalse ministers een poederbrief toegestuurd.

Twee van de zes brieven zijn vrijdag niet opengemaakt, waaronder die aan de premier, zegt haar woordvoerder tegen de Belgische krant De Standaard. Bij een van de brieven viel het poeder al uit de enveloppe voor deze werd geopend. Volgens premier Wilmès is de situatie onder controle en wordt de inhoud van de brief onderzocht, zegt zij op Twitter. De Financietoren, waar het ministerie van Financiën huist, en het gebouw van het ministerie van Landbouw & Voedselveiligheid zijn volledig afgesloten.

Bij de Waalse ministers, die een dag eerder ook een poederbrief ontvingen, bleken de enveloppen geen gevaarlijke stoffen te bevatten. Ook van die brieven is niet bekend wie de afzender is.

De situatie op mijn kabinet is onder controle. Geen quarantaine of evacuatie. We wachten op de resultaten van de analyses. Ik wil de hulpdiensten bedanken voor hun snelle interventie en hun professionalisme.

— Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) January 10, 2020