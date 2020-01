Paragnosten op televisie, dat past niet meer in 2020

Bellen met een paranormaal – of spiritueel medium voor een euro per minuut in de hoop dat je in de uitzending komt, is vanaf vandaag verleden tijd. Twee maanden nadat Astro TV van Net 5 verdween, volgt vrijdagmiddag de laatste uitzending van Dit is mijn toekomst op RTL 5. De ‘healing’ op afstand gaat overigens gewoon door, de chatboxen en telefoonlijnen waarmee contact met een medium gemaakt kan worden, staan in feite los van tv.

Talpa houdt het bij de mededeling dat Astro TV niet meer past in de profilering van Net 5 als expliciete vrouwenzender. RTL zegt dat het niet meer past bij haar zenders in 2020.

NRC benaderde drie mediums over het besluit van RTL te stoppen. Zij verwijzen naar de zender zelf of het bedrijf Mobitainment dat het programma exploiteert. Ze willen niet met naam in dit artikel als het over het programma gaat.

De scepsis „is iets waar we al eeuwenlang mee te maken hebben”, zegt een van de bekendere mediums van Dit is mijn toekomst. „Al vanaf de heksenvervolging. Maar ik hoop dat je de twee kanten in ogenschouw neemt.” Ze doelt op werkelijke hulp voor mensen versus het aura van geldklopperij om het programma. Alledrie zeggen ze dat de sessies op tv hen nooit om geld te doen waren.

Platform voor zzp’ers

Astro TV is van het bedrijf Smart Media Services uit Hilversum. Achter Dit is mijn toekomst zit het Haagse Mobitainment. Aan de telefoon wil John van Mobitainment, die zijn achternaam niet wil geven, niet uitweiden over de beslissing van RTL om te stoppen. „Daarvoor moet je bij RTL zijn, zo hebben we dat afgesproken.” Hij noemt Mobitainment een „platform voor zzp’ers” – de zelfstandige mediums die doorgaans ook hun eigen praktijk hebben.

John beaamt dat in 2018 verscherpte afspraken zijn gemaakt met RTL. Dit is mijn toekomst kwam toen in opspraak nadat gericht opgeroepen werd om mensen die financiële voorspoed nodig hadden te laten inbellen. Dit leidde tot Kamervragen van D66. Volgens minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) zegde RTL hem toen toe dat er „geen adviezen meer worden gegeven” die gerelateerd zijn aan „persoonlijke financiële omstandigheden”.

Vanaf 2006, toen Astro TV begon, lag de praktijk waarbij mensen aan 0900- en 0909-lijnen werden gehouden vrijwel voortdurend onder vuur. Tros Radar maakte in 2008 duidelijk hoe eenvoudig het is om als medium aan het werk te komen voor Astro TV en hoe bellers aan de lijn gehouden werden. De SP verzamelde klachten en publiceerde het rapport ‘Sterrenbeeld Melkkoe’. De „kans op een succesvolle vervolging terzake van oplichting” was volgens toenmalig minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) „gering” omdat bij het OM nooit aangifte is gedaan. In 2013 kon Lars Gierveld van het VARA-programma Rambam wekenlang met een verzonnen specialisme aan de slag bij Astro TV.

De Autoriteit Consument & Markt doet geen mededelingen over al dan niet lopende onderzoeken. „Wat betreft Astro TV kan ik melden dat deze uitzendingen inmiddels zijn gestopt en dat het daarmee voor ons ook geen zin meer heeft om onderzoek te doen”, laat een woordvoerder weten.

Van 2007 tot 2013 was op primetime aandacht voor mensen met paranormale gaven. In het programma Het Zesde Zintuig werd gezocht naar de beste paragnost van Nederland. Het RTL-programma, begonnen bij omroep KRO, trok vaak ruim een miljoen kijkers.