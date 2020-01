Orbán nationaliseert ivf: meer Hongaarse kinderen in plaats van migranten

Viktor Orbán doet er alles aan ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk Hongaarse kinderen worden geboren. Gunstige leningen voor paren, kwijtschelding van inkomstenbelasting en twee jaar zwangerschapsverlof blijken niet genoeg het geboortecijfer (1,45 kind per vrouw) drastisch omhoog te stuwen.

Op een persconferentie in Boedapest kondigde de Hongaarse premier donderdag aan dat een ivf-behandeling vanaf 1 februari gratis in zes recent genationaliseerde vruchtbaarheidsklinieken zal zijn. „We willen de behandeling van onvruchtbaarheid niet aan de markt overlaten. Dit is een publieke dienstverlening van nationaal strategisch belang”, zei de premier.

De maatregel klinkt aantrekkelijker dan zij is. Vrouwen, ook alleenstaanden, krijgen al vijf behandelingen vergoed door het Hongaarse ziekenfonds. Lesbische paren zijn formeel uitgesloten, maar komen als ze zich als alleenstaand opgeven toch in aanmerking. Ze moeten alleen een eigen bijdrage betalen voor sommige medicatie die daarbij nodig was. Vanaf volgende maand komen die kosten dan te vervallen.

Ivf in Polen? ‘Werk van satan’

Orbán heeft zelf vijf kinderen

Hongarije geeft 5 procent van zijn bruto binnenlands product uit aan gezinspolitiek. De 10 miljard forint (30 miljoen euro) die met de ivf-maatregel gepaard gaat, is daar maar een schijntje van. Orbán (vader van vijf) zei donderdag ook te onderzoeken of de ontheffing van inkomstenbelasting die nu bestaat voor moeders van vier kinderen, kan worden uitgebreid naar gezinnen met drie kinderen. „Als we Hongaarse kinderen willen in plaats van immigranten (...) is de enige oplossing zo veel mogelijk geld uit te geven aan steun voor gezinnen en opvoeding”, aldus Orbán.

Zijn gezinspolitiek en anti-migratieretoriek, vooral gericht tegen moslims en mensen uit Afrika, gaan hand in hand. Orbán propageert de omvolkingscomplottheorie dat „er mensen in Europa zijn die om politieke redenen een complete vervanging van de bevolkingen van dit continent willen”, zo zei hij in september op een demografiecongres in Boedapest. Hongarije laat ondertussen wel veel arbeidsmigranten toe, uit Oost-Europa en Azië. Het werkelijke migratieprobleem van het land: in de tien jaar dat Orbán aan de macht is, hebben ongeveer een van de tien miljoen Hongaren hun heil elders gezocht.

Orbán heeft nog een reden de ivf-klinieken in te lijven, zei hij donderdag. De pro-lifer heeft „biomedische zorgen” over wat er gebeurt met de ongebruikte embryo’s.