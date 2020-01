Opnieuw bombrief aangetroffen, nu bij postsorteercentrum Amsterdam

In een postsorteercentrum van PostNL in Amsterdam is vrijdagmiddag een bombrief aangetroffen. Dat meldt de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief onschadelijk gemaakt.

De recherche neemt de vondst van de bombrief mee in het onderzoek naar de andere bombrieven die de afgelopen weken werden verstuurd in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht. De brief zag er hetzelfde uit als de andere bombrieven, die hadden als afzender het Centraal Invorderings Bureau (CIB) in Rotterdam, dat niets te maken heeft met de zendingen. In dit geval was die sticker echter van de brief gevallen, zegt een woordvoerder.

Het onderzoeksteam van de politie houdt er rekening mee dat de huidige brief was bestemd voor een autobedrijf in Amsterdam, waar eerder een waarschuwingsbrief was aangekomen. Kort na 13.00 uur werd de brief gevonden. Verder meldt de politie nog geen spoor te hebben dat naar de dader of daders leidt. Het totale aantal bombrieven dat de afgelopen weken is verstuurd, bedraagt nu zeven. Daarnaast werden tien waarschuwingsbrieven verstuurd en kwamen twee verbrande enveloppen binnen bij het CIB, die bedoeld waren voor bedrijven in Maastricht.

Geen van de bommen ging af, maar ze hadden volgens de politie „zwaar lichamelijk letsel” kunnen veroorzaken. Zondag werd een bombrief aangetroffen in een postsorteercentrum in Rotterdam. Ook kwam een bombrief binnen bij het Amsterdamse luxehotel Okura. Volgens de politie heeft de afzender de bommen mogelijk verstuurd om bedrijven af te persen. De politie denkt niet dat er sprake is van terreur, maar kan dat nog niet uitsluiten.