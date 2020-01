Waar komt de traditie van vuurwerk vandaan?

Wat is het nieuws? Het kabinet wil een strenger vuurwerkbeleid . Dat heeft minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie & Veiligheid, CDA) vrijdag bekendgemaakt na de ministerraad.

. Dat heeft minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie & Veiligheid, CDA) vrijdag bekendgemaakt na de ministerraad. Eerder die de dag werd bekend dat het aantal incidenten tijdens de jaarwisseling was toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Veel van die incidenten waren gerelateerd aan vuurwerk.

Politie, brandweer en hulpdiensten pleiten in een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Of het kabinet zover wil gaan is nog niet bekend.

Reeds de Germanen hielden van herrie tijdens de jaarwisseling. „De overgang van Oud naar Nieuw is de oudste traditie van Nederland”, zegt etnoloog Peter Jan Margry. „Vuurwerk is een van de weinige tradities die is terug te voeren op de Germaanse cultuur.” De festiviteiten, die volgens de overlevering dertien dagen duurden en voortkwamen uit blijdschap over het weer lengen der dagen, staan bekend als het Joelfeest, en het moet er liederlijk aan toe zijn gegaan. „Er werden dan talrijke offers geslacht, en bij elk offer werd een maaltijd aangericht, en bij elke maaltijd gedronken, en elke dronk wekte nieuwe vrolijkheid”, schrijft de negentiende-eeuwse historicus Jan Ter Gouw in 1871 in zijn boek De Volksvermaken.

Het luidruchtig vieren van de jaarwisseling is een lastig uit te roeien rite de passage; de geschiedenis is rijk aan verboden die weinig hebben uitgehaald. „Lawaai maken tijdens Oud en Nieuw is van oudsher bedoeld om een onzekere overgang auditief te markeren en daarmee te vergemakkelijken”, stelt cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers. „Eeuwen voor de introductie van het consumentenvuurwerk werden in Nederland al geweren, donderbussen en tafelkanonnetjes afgeschoten. Vooral op de eerste dag van het nieuwe jaar werden er veel schoten gelost voor het huis van de adel of van andere gezagsdragers. Die gaven dan een fooi. De ironie is dat, waar het gedrag tijdens de jaarwisseling tegenwoordig vooral het gezag wil ondermijnen, het knallen destijds gold als eerbetoon aan het gezag.”

‘Hartjesdag’

Het afsteken van vuurwerk geldt in Nederland sinds vier jaar als immaterieel erfgoed. Eeuwenlang hebben wij lawaai gemaakt, gezongen, kerkklokken laten luiden, zijn we verkleed langs de deuren gegaan, en hebben we huizen ongevraagd betreden. Vuurwerk was vanaf de dertiende eeuw uit China naar het westen gekomen en werd in de eeuwen daarna vooral afgestoken bij koninklijke of keizerlijke bezoeken en militaire overwinningen. Later kon ook de burgerman zich vuurwerk permitteren. In Nederland waren vanaf het begin van de negentiende eeuw twee vuurwerkfabrieken actief: Kats in Leiden en Schuurmans in Leeuwarden. Het radioprogramma OVT liet onlangs een fragment horen van een verslag van ‘Hartjesdag’ in 1933, een in onbruik geraakt verkleedfeest in Amsterdam waarbij veel vuurwerk werd afgestoken. „Geld om te eten heeft men misschien niet, maar geld voor vuurwerk heeft men in overvloed”, meldt de verslaggever tijdens een kabaal van jewelste.

Het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling nam in Nederland pas na de Tweede Wereldoorlog een vlucht, met name door de migratie van Indische Nederlanders. Die hadden veel ervaring met vuurwerk, dat in de Oost vooral door Chinezen werd afgestoken. Ook daar waren de nadelen bekend; zo meldt de Nieuwe Rotterdamsche Courant in december 1926 een verbod in Indië. Niet alleen is het geknal een „bedenkelijke ontaarding van het vroeger zo onschuldige vuurwerkgenot”, ook kunnen er bomaanslagen mee worden gepleegd, meldt de NRC.

In de jaren vijftig en zestig explodeerde, zogezegd, het gebruik van vuurwerk. In 1955 vraagt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de regering „een duidelijk verbod tot het verkopen en afsteken van klein vuurwerk uit te vaardigen”, aldus een kort bericht in de Volkskrant. Reden: „Alleen al in Zwolle hebben zich rond de jongste jaarwisseling 88 mensen onder medische behandeling moeten stellen wegens verwondingen, die zij opliepen bij het afsteken van vuurwerk.”

In de jaren zestig deed het goedkope Chinese knalvuurwerk zijn intrede. Het werd massaal aangeschaft. Daarmee namen ook de bezorgdheid en de verontwaardiging toe. Een schok ging door de natie bij nieuws over het lot van een bekende quizmaster tijdens de jaarwisseling in 1964. Theo Eerdmans, die eind jaren vijftig met shows op de buis gerust bijna twee miljoen kijkers trok, had een bezoek aan zijn moeder in Rotterdam moeten bekopen met een „wel zeer merkwaardig ongeluk”, meldt het Leidsch Dagblad op de voorpagina. „Terwijl hij ergens hartelijk om lachte, vloog een stuk vuurwerk in zijn mond, dat door een ander werd weggeworpen.” Eerdmans werd naar het ziekenhuis gebracht. „Daar bleek dat het vlees aan de binnenkant van zijn wang was vernield.” Hij hield er naar het schijnt geen ernstig letsel aan over.

De eerste stevige overheidsmaatregelen dateren van de jaren zeventig en tachtig, en die betroffen het knalvuurwerk. Voor de kans op gehoorschade was in 1978 gewaarschuwd door TNO. „De overheid wordt in overweging gegeven vuurwerk dat meer dan 150 dB piekniveau produceert op 2 meter afstand te verbieden”, schrijft G.F. Smoorenburg in het rapport. „Het oplopen van een gehoorbeschadiging kan samengaan met oorsuizen of oorfluiten. In het algemeen bouwt een gehoorbeschadiging zich echter langzaam op. Wanneer men zijn handicap bemerkt is er niets meer aan te doen.”

De maatregelen hebben eigenlijk weinig uitgericht; nog steeds vallen er jaarlijks duizenden gewonden. De jaarwisseling is en blijft een volgens etnoloog Peter Jan Margry een „onduidelijke tijd” waarin de regels „als het ware even on hold worden gezet”. Margry: „Mensen grijpen de gelegenheid aan om dingen te doen die ze anders niet zouden doen. Als de overheid vervolgens ingrijpt in die onduidelijkheid, verzetten mensen zich, en krijg je confrontaties, zoals in Duindorp en Scheveningen. Mensen willen zich hun traditie, die ze individueel beleven, niet laten ontnemen.”

De traditie mag dan een ritueel zijn, ongevaarlijk is dat ritueel niet. Etnoloog Gerard Rooijakkers: „We zijn niet gewend rituelen te associëren met geweld. Toch geeft een feest regelmatig aanleiding tot geweld. Geweld heeft veel feestelijke elementen in zich. Bij voetbalrellen wordt ook vaak vuurwerk aangestoken, met sluimerende onvrede als lont in het kruitvat. Het is heel opvallend hoe snel, in een paar weken tijd, het maatschappelijk draagvlak voor vuurwerk is teruggelopen.”

Vuurwerk in andere landen In België is het vuurwerkbeleid regionaal geregeld. In Brussel is privévuurwerk verboden, in Wallonië ook, maar niet in elke gemeente. En ook in Vlaanderen geldt sinds mei een vuurwerkverbod, al gaven sommige gemeenten wel toestemming om tijdens de jaarwisseling vuurwerk af te steken. Dat een verbod niet altijd werkt, bleek ook dit jaar weer: in meerdere gemeenten waar het verboden werd, staken burgers alsnog vuurwerk af – zij het lang niet zo massaal als in Nederland. In Duitsland is net als in Nederland het traditionele afsteken van vuurwerk steeds meer omstreden. Maar een landelijk vuurwerkverbod is voorlopig nog onwaarschijnlijker dan een maximumsnelheid op de Autobahn. Sommige steden hebben wel vuurwerkverboden ingesteld voor bepaalde straten of pleinen. Geliefd en gehaat zijn de zogenoemde Polenböller, knalvuurwerk uit Oost-Europa. Dat de politie in Leipzig dit jaar met vuurpijlen werd bestookt, verhevigde het debat over de wenselijkheid van een verbod. Papieren lampionnen die kunnen opstijgen (die dit jaar in de dierentuin van Kleef tot een tragische brand in het apenhuis leidden) zijn in Duitsland al tien jaar verboden. In Frankrijk is Quatorze juillet de enige feestdag waarop het afsteken van vuurwerk door particulieren is toegestaan – alleen vuurwerk uit de categorie ‘zeer licht’ mag door kinderen worden aangestoken. Met nieuwjaarsgeknal hebben de Fransen weinig op. Gemeentes hebben zelf bevoegdheid vuurwerk voor bepaalde periodes te verbieden. In Hongarije wordt op Oudejaarsavond (‘Szilvester’) het vuurwerk door de gemeente georganiseerd: groots, spectaculair en veilig. Vuurwerkverkoop is kleinschalig, met verplichte vergunning. Particulieren kopen het veelal bij een standje voor de ingang van een supermarkt. Hongaren steken het af in eigen tuin. Een paar jaar geleden verklaarde een tiental gemeenten, onder meer in het toeristische Bükk-gebergte, zich vuurwerkvrij, maar op nationaal niveau vond het geen navolging. Van een vuurwerkdiscussie is ook nauwelijks sprake. In Italië mag in principe het hele jaar door vuurwerk met een sticker van goedkeuring verkocht worden aan mensen ouder dan veertien jaar. Vooral in het zuiden wordt met Oudjaar ook illegaal vuurwerk afgeschoten. Een aantal steden heeft een geheel of lokaal beperkt verbod ingesteld. In Polen zit vuurwerk in de verdrukking. Polen zijn dierenliefhebbers, vooral de hond staat op een voetstuk, en voor menigeen is dat een belangrijk argument om rustig aan te doen. In veel grote en middelgrote steden, waaronder Warschau, Gdansk en Torun, werd dit jaar afgezien van een officiële vuurwerkshow en opgeroepen tot zelfbeheersing. Dat heeft maar deels gewerkt: tijdens de jaarwisseling vielen toch weer vele tientallen gewonden – exacte cijfers ontbreken – en zelfs twee doden bij mogelijk aan vuurwerk gerelateerde branden. Rusland heeft een lange vuurwerktraditie: tsaar Peter de Grote (1672-1725) was er dol op. Anno 2020 gaat er in Moskou geen week voorbij of er schieten wel ergens vuurpijlen de hemel in. Nationale feestdagen zijn niet compleet zonder spetterende vuurwerkshow. Rijke Russen zetten een huwelijk graag luister bij met pyrotechniek, georganiseerd door professionals. Met Nieuwjaar – de belangrijkste feestdag van het jaar – steken Russen ook graag zelf vuurwerk af. De verkoop en het afsteken van rotjes en vuurpijlen is niet gebonden aan een seizoen, maar er gelden wel beperkingen voor het gebruik ervan. Zo mag je geen rotjes afsteken na elf uur ’s avonds – behalve tijdens de jaarwisseling. Een verbod op vuurwerk is geen onderwerp van discussie in Rusland. In Spanje wordt met nieuwjaar beperkt vuurwerk afgestoken. Het is gebruikelijker feesten in de zomer, zoals de nacht van San Juan, op te luisteren met vuurwerk. Het hele jaar door is er vuurwerk te koop, maar het afsteken is wel aan regels gebonden. Zo is het bij de zogenoemde Fallas in Valencia de gewoonte om dagen achtereen om 14.00 uur een show met keihard knalvuurwerk uit te voeren. De ‘vuurwerknacht’ in het Verenigd Koninkrijk is niet met Oud en Nieuw, maar op 5 november. Dan viert men Bonfire Night ofwel Guy Fawkes Night. De avond is een herinnering aan 5 november 1605. Toen werd het complot van Guy Fawkes om het Britse parlement op te blazen verijdeld, het zogenoemde buskruitverraad. In de dagen voor 5 november liggen ook in Britse supermarkten de knalpakketten achter de toonbank. Je hoort op straat inderdaad wat geknal, maar het neemt zelden of nooit Nederlandse vormen aan. Met Oud en Nieuw worden op veel plekken wel vuurwerkshows georganiseerd. Het spektakel in Londen, bij de Theems, is doorgaans lang van tevoren uitverkocht. (Met medewerking van Stephane Alonso, Eva Cukier, Steven Derix, Juurd Eijsvoogel, Melle Garschagen, Koen Greven, Anouk van Kampen, Tijn Sadée)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 januari 2020