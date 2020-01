Man die jerrycan achterliet in trein Leeuwarden geen verdachte meer

De 68-jarige man die donderdag werd aangehouden vanwege de vondst van een verdacht pakket in een trein op het station in Leeuwarden, is dezelfde avond weer vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer en het onderzoek is gesloten, laat de politie vrijdag weten. De man had een jerrycan met daarin benzine achtergelaten in een stilstaande trein.

Volgens de politie had de man geen verkeerde intenties en is er daarom geen sprake van een strafbaar feit. Een familielid laat aan Omrop Fryslân weten dat de man recent een hersenbloeding heeft gehad en daardoor dingen vergeet en soms verward is.

Het station van Leeuwarden werd bijna vier uur ontruimd na de vondst van de jerrycan. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam de jerrycan onderzoeken. De man zou deze in het halletje van de trein hebben achtergelaten en daarna zijn weggerend. Tijdens de ontruiming reden er geen treinen van en naar de Friese hoofdstad.