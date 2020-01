Lichaam wekenlang vermiste Nederlander (23) in Antwerpen gevonden

Het lichaam van de sinds 8 december vermiste Nederlandse Max Meijer is vrijdagavond gevonden. Dat meldt persbureau ANP op basis van informatie van het Belgische Openbaar Ministerie. De Antwerpse scheepvaartpolitie heeft het lichaam van de 23-jarige man uit Ossendrecht (Noord-Brabant) uit het water in de Royerssluis gehaald. Er zijn volgens de Belgische justitie geen aanwijzingen van kwade opzet.

Meijer verdween op de bewuste zondagochtend vroeg na een avond stappen met een vriend in Antwerpen. Op camerabeelden is te zien dat de jongens rond 06.00 uur een broodje gaan eten. Op andere beelden is later te zien dat Meijer alleen over een brug loopt, vlakbij de plek waar nu zijn lichaam is gevonden.

Tevergeefs werden zoekacties gedaan met duikers. Meijers familie verspreidde een opsporingsbericht via sociale media. In een Belgisch tv-programma vroeg de Belgische politie aan getuigen of zij zich wilden melden. Wat zich precies heeft afgespeeld in de nacht van 8 december, blijft onduidelijk. Het onderzoek gaat verder, zegt het parket.