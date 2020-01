Italiaan 40 jaar later veroordeeld voor bomaanslag station Bologna

Een 67-jarige Italiaan is na veertig jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor medeplichtigheid aan een bomaanslag op een treinstation in de Italiaanse stad Bologna. Dat heeft de rechtbank in aldaar donderdag bepaald, melden Italiaanse media. Bij de aanslag op 2 augustus 1980 kwamen 85 mensen om het leven en raakten meer dan tweehonderd mensen gewond. De bom zat in een koffer en werd in de wachtruimte van het station tot ontploffing gebracht.

De veroordeelde man, Gilberto Cavallini, was tijdens de aanslag lid van de extreemrechtse organisatie Gewapende Revolutionaire Kern (NAR). Aangezien hij het vervoer verzorgde voor de drie aanslagplegers, die al eerder werden veroordeeld, acht de rechter hem medeplichtig aan de aanslag. In 1995 werden twee andere NAR-leden veroordeeld tot levenslang. Een derde aanslagpleger, overigens geen lid van de NAR, kreeg in 2007 een dertigjarige celstraf opgelegd voor deelname aan de aanslag.

Cavallini zit al 37 jaar in de gevangenis voor onder meer meerdere moorden. Binnenkort zou hij voorwaardelijk vrijkomen. Het proces om zijn rol in de aanslag in Bologna begon in maart 2018 en besloeg 45 hoorzittingen. In de rechtbank zei hij onschuldig te zijn. „Ik verdien de eerdere veroordelingen. Maar ik accepteer niet dat ik moet boeten voor iets wat ik niet heb gedaan.”

Van eind jaren zestig tot begin jaren tachtig - de zogeheten Jaren van het Lood - werden in Italië talloze aanslagen gepleegd, waarbij volgens persbureau AFP zeker 362 doden vielen. Aanslagen waren gericht tegen de Italiaanse regering en, in tegenstelling tot die in Bologna, voornamelijk uitgevoerd door extreemlinkse organisaties.