Elvis Rot zit op een vrije school en wil actrice worden. Naam: Elvis Rot (17), Rotterdam Zit in: 6 vwo Woont met: moeder, vader, broertjes (14 en 11), zusje (8) Vader: zanger, schrijver, vertaler Moeder: fotograaf en schrijver

Sneeuw

„Ik weet nog dat ik mijn moeder zag huilen bij een toneelstuk, De storm in het Chassé-theater. Iemand scheurde een boek in repen en dat werd sneeuw. Ik was iets van negen. Zien dat het je moeder erg raakt, dan groeit het denk ik. Dat je er onderdeel van wilt zijn, niet alleen als kijker. Dat je denkt: dat wil ik ook teweegbrengen. Ik ben altijd bezig met toneel. Ik hou van teksttoneel – hardcore Shakespeare – maar ook van performances. Al die verschillende vormen kunnen raken, op hun eigen manier.”

Alles van Fellini

„Volgend jaar wil ik een acteursopleiding gaan doen. Dat betekent rondes lang audities met heel veel anderen. Als mensen horen dat ik dat wil zeggen ze soms: O, en wat is je plan B? Of: Je kunt ook nog geschiedenis gaan studeren. Of: weet je het wel heel zeker? Dat zal uit een goed hart komen, maar het is ook naar. Ik wéét het zeker. Toneel is wat ik het aller-, allerliefste wil. En al is het een onzekere poging, ik moet er denk ik wel met volle zekerheid in gaan. Ik wil juíst dingen doen die ik doodeng vind, waarvan ik niet weet of het goed komt. Anders blijf je binnen je veilige zone en gebeurt er niets. Als ik niet word aangenomen neem ik een tussenjaar waarin ik alles ga lezen, luisteren, zien, horen wat ik wil. Drie films per dag. Alles van Fellini kijken, een grote rugzak opbouwen. Onderzoek doen vind ik een van de leukste dingen van het vak.”

Lego en barbies

„Wij hebben thuis houten speelgoed maar ook lego en barbies. Mijn ouders kijken heel erg naar wat bij ons past. Mijn vader zegt altijd: meesurfen met het leven. Dat doen ze ook met ons: meesurfen met het kind. Ze vinden het prima dat mijn broer liever playstationt dan aan theater doet. Ze zullen hem niet dwingen om naar Bach te luisteren. Ze willen je vrijheid geven om te worden wie je bent.”

Zelf nadenken

„Ik heb drie jaar in Antwerpen op een vrije school gezeten. We kregen weven, koper slaan, houtbewerking, boetseren, schilderen, tekenen, etsen, toneel én alle reguliere middelbare schoolvakken. Het waren best lange dagen, maar dat heb je er dan wel voor over. Op de vrije school waar ik nu zit is minder aandacht voor kunst, door dat eindexamen dat je toch moet halen. Ik vind dat wel jammer. Ik denk op school vaak: dit zou ik ook thuis kunnen doen. Ik zou willen dat je op school iets bijzonders geleerd wordt, dat er iets gedaan wordt wat ik niet alleen zou kunnen doen. Het zelf nadenken ontbreekt weleens: hoe sta je hier als méns tegenover in plaats van alleen als leerling. Zoveel kinderen in een gebouw die vooral luisteren en toetsen maken – het is denk ik toch niet de manier. Als je ook ziet hoeveel kinderen met tegenzin naar school gaan. Dat is niet alleen maar luiheid.”

Dit zegt haar vader „Elvis is héél gedreven, iemand die zichzelf klaarstoomt om mooie dingen te maken. Als peuter wilde ze al studeren, dan leerde ik haar alle Italiaanse filmregisseurs. Iemand over wie je je geen zorgen hoeft te maken. Komt iets uit en komt wel goed.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 januari 2020

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 11 januari 2020

Tekst Foto