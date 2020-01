Hoogste baas weg bij Belastingdienst

Directeur-generaal van de Belastingdienst Jaap Uijlenbroek stopt op korte termijn met zijn functie. Dat bevestigt een Haagse bron vrijdagavond tegenover NRC na berichtgeving door RTL Nieuws. Uijlenbroek begon drie jaar geleden als hoogste ambtenaar bij de Belastingdienst, die geplaagd wordt door problemen.

Het is onduidelijk of Uijlenbroek uit eigen beweging weggaat bij de Belastingdienst, of dat hij moet vertrekken. Volgens RTL Nieuws wordt hij weggestuurd om de toeslagenaffaire. Een woordvoerder wil niet op de zaak ingaan.

Toeslagenaffaire

Het vertrek van Uijlenbroek komt in de nasleep van de hierboven genoemde toeslagenaffaire, die draaide om het onterecht stopzetten van kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst. Gedupeerde ouders werden daardoor onterecht als fraudeurs aangemerkt. De affaire leidde in december tot het aftreden van staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66).

Uijlenbroek is de tweede topambtenaar die vertrekt bij het ministerie van Financiën in korte tijd. Zijn afscheid volgt kort op dat van de voormalige Secretaris-Generaal van het ministerie van Financiën Manon Leijten, die eind november vorig jaar haar vertrek aankondigde. Leijten wordt per 2 maart bestuurslid bij de Autoriteit Consument & Markt.