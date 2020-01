Homoseksuele jongeren twee keer vaker slachtoffer van cyberpesten

Homo- en biseksuele jongeren tussen de 12 en 25 jaar worden online twee keer zo vaak gepest, gestalkt of bedreigd als heteroseksuele jongeren. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die zijn gebaseerd op een enquête onder ruim 38.000 jongeren.

In 2018 kreeg 11,4 procent van de homo- en biseksuele jongeren te maken met cyberpesten. Van de heteroseksuele jongeren werd 5 procent hiermee geconfronteerd. Homo- en biseksuele jongeren hebben vooral veel vaker last van seksueel getinte opmerkingen.

In totaal wordt 5,3 procent van de 12- tot 25-jarige internetgebruikers geconfronteerd met online pestgedrag, meisjes twee keer vaker dan jongens. De meest voorkomende vorm van cyberpesten is laster, waarbij bijvoorbeeld roddels op internet worden geplaatst of iemand wordt getreiterd. 3,9 procent van de jongeren geeft aan hier last van te hebben. Jongeren worden daarnaast geconfronteerd met stalking en bedreiging met geweld.

Iets meer dan twee derde van de jongeren die online worden gepest, vertellen dit aan hun familie, vrienden of leraar. Bijna de helft ziet het gedrag waarmee ze worden geconfronteerd als verkeerd, maar niet als misdrijf. Sommige jongeren zagen het als toeval, anderen gaven zichzelf de schuld. 8 procent van de slachtoffers stapt naar de politie, hoewel dit niet altijd tot een aangifte leidde (4,8 procent).

Lees ook: Hoe behoed je je kind voor sexting en cyberpesten?