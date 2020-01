Grapperhaus: uitbreiding messenverbod geen oplossing

De lijst met verboden messen uitbreiden is volgens minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) niet de oplossing om incidenten met steekwapens tegen te gaan. Dat heeft de minister vrijdag tegen de NOS gezegd, bevestigt een woordvoerder van Grapperhaus. De minister wil wel de discussie aangaan over preventief fouilleren in bepaalde gebieden.

Verschillende partijen hadden donderdag de minister gevraagd om de uitbreiding van het bestaande messenverbod. Aanleiding daarvoor was een reeks recente steekincidenten met jonge verdachten, waaronder in het Friese Drachten. Daar werden maandag twee jongens van 14 en 16 jaar aangehouden op verdenking van het beroven van een 71-jarige vrouw met een mes.

Lees ook: Landelijk verbod op messen lastig te handhaven

Grapperhaus zegt vrijdag dus niet op het verzoek in te gaan. „Je kunt ook met een aardappelmesje de straat oplopen en heel verkeerd gedrag vertonen en iemand neersteken”, aldus de minister tegen de NOS. „Je moet ook kijken: hoe kun je bepaalde gevaarlijke situaties in gebieden voorkomen. Preventief fouilleren is een discussie maar ik vind wel dat we die discussie aan moeten gaan”.”

Sinds 2012 is er een gedeeltelijk messenverbod. Stiletto’s, vlindermessen en valmessen zijn verboden. Opvouwbare messen zijn toegestaan, mits niet langer dan 28 centimeter.

Correctie (10-01-2020): In een eerdere versie stond dat Drachten een Drentse stad is. Dat klopt niet en is aangepast.