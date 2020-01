Na Wüst wint ook Krol goud op de 1.500 meter bij EK

Thomas Krol en Ireen Wüst hebben vrijdagavond goud gewonnen op de 1.500 meter bij de EK afstanden in het Friese Thialf. Voor Wüst was het de eerste Europese titel in haar loopbaan op die afstand.

Krol, de regerend wereldkampioen op de 1.500 meter, zegevierde in een tijd van 1.43,67. Achter Rus Denis Joeskov (1.44,80) pakte Patrick Roest brons met een tijd van 1.44,82. Koen Verweij moest genoegen nemen met de vijfde tijd (1.45,88).

Lees ook dit interview met Thomas Krol, dat dit weekend in NRC verschijnt: ‘Ik dacht altijd dat ik helemaal niet kón winnen’

Wüst wint

Wüst won met een tijd van 1.54,88. De Russin Jevgenia Lalenkova pakte zilver in 1.55,22, haar landgenote Jekaterina Sjichova eindigde als derde met een tijd van 1.55,31.

Melissa Wijfje belandde met een tijd van 1.55,42 op de vierde plek. Joy Beune reed de zevende tijd (1.56,41). Lotte van Beek kon in Thialf haar Europese titel, die ze twee jaar geleden verrassend veroverde in het Russische Kolomna, niet verdedigen. Ze wist zich bij de NK afstanden eind vorige maand in Heerenveen niet te plaatsen (dertiende).

(ANP)