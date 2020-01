Een vuur wassen

Dat het continent in brand staat, was voor de organisatie van de ATP Cup geen reden om het toernooi niet te laten doorgaan. Op een afgefikt stuk land kan je, als je de verbrande kadavers opzij schuift, perfect een net spannen om er een balletje overheen te slaan.

Zo geschiedde. Niet helemaal blind voor de wereld buiten hun spel, deed de een na de andere tennisser toezeggingen over wat ze zouden doneren aan het vuur, herstel: aan de brandweerlieden, getroffen gemeenschappen en hulporganisaties in de regio.

Het begon met Nick Kyrgios, de badboy uit Canberra en nummer 29 op de wereldranglijst, die na het winnen van zijn eerste match beloofde tweehonderd Australische dollar per ace te doneren. Teamgenoten Alex de Minaur (nummer 18) en John Millman (nummer 48) volgden met respectievelijk tweehonderdvijftig en honderd dollar. Onze eigen Kiki Bertens (nummer 9) gaf ook honderd per ace die zij sloeg tijdens het WTA-toernooi in Brisbane. Belinda Bencic (nummer 8) doet 200 dollar per dubbele fout. De organisatie van de ATP Cup zal 100 dollar per ace aan het Australische Rode Kruis geven. Ze verwachten meer dan vijftienhonderd aces tijdens dit tien dagen durende toernooi dat verspreid is over de locaties Brisbane, Perth en Sydney. Uiteraard zullen de afstanden door spelers, teams en organisatoren allemaal per boemeltje worden afgelegd. Nee, lezer, wel realistisch blijven. Zoals een fout regime zich kan sportwashen met sportevenementen, kunnen tennissers zich afspoelen door fooien rond te smashen nadat ze zich door privéjets op smeulende tennisparadijzen hebben laten afzetten.

Maandagavond verscheen Kyrgios aan het court waar zijn zelfgezworen vijand Djokovic (nummer 2) de beslissende dubbel tegen Frankrijk speelde. Het was ‘Kygs’ gelukt zijn fikverdriet opzij te zetten om met een paar vrienden Djokovic te gaan pesten. Steeds als Servië een fout maakte, werd dat door Kygs en co gevierd. Wat dat dimlicht uit Canberra niet snapt, is dat van alle deelnemers Djokovic de enige is waar zijn land qua branden echt wat aan heeft. Daarmee bedoel ik niet de donatie van 25.000 Australische dollar die Djokovic heeft toegezegd zonder daarvoor aandacht op zijn kunstjes te vestigen, maar dat hij – voor zover bekend – de enige deelnemer is die op een plantaardig dieet leeft. Uiteindelijk is het formaat van de Australische branden een product van klimaatverandering. In de ranking van wat elk individu daartegen kan doen, staat zich op plantbasis voeden op nummer 1. De privéjet thuis laten zal ook wel hoog staan. Daar valt voor Djokovic die bij voorkeur in een Bombardier Learjet gaat tennissen, nog winst te behalen.

Zaterdag zijn de halve finales. Servië staat in de ene, Australië in de andere. Een droomfinale op zondag ligt binnen handbereik: Kyrgios aan de ene en Djokovic aan de andere kant van het net. In dat geval zeg ik als amateur-orakel (nummer 1667 op de ranglijst) dat, wanneer team-Djokovic wint, de mensheid in versneld tempo zal overgaan op plantaardig en we het mogelijk redden op deze aarde. Wint Australië, dan gaan we ten onder. We zullen niet dansen op de vulkaan, maar er fooien strooiend een balletje op slaan.

Carolina Trujillo is schrijfster.