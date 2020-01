De mysterieuze verdwijning van een jonge Israëlische zakenman

Een spionagethriller over de Israëlische geheime dienst die in Parijs speelt – niemand anders dan Dov Alfon had Unit 8200 kunnen schrijven. De 58-jarige Alfon groeide op in Parijs, emigreerde op zijn elfde naar Israël, werkte voor zijn nieuwe vaderland als spion en inlichtingenofficier bij Unit 8200, de geheime dienst van het leger, en hij was een paar jaar hoofdredacteur van Haaretz, de bekendste krant van het land. Ervaringen die alle van pas kwamen voor zijn eerste boek, dat onlangs bekroond werd met de prestigieuze CWA International Dagger Award, de jaarlijkse prijs voor de beste in het Engels vertaalde thriller.

Unit 8200 begint met een ontvoering op vliegveld Charles de Gaulle. Direct na aankomst van zijn El Al-vlucht verdwijnt een jonge Israëlische zakenman op mysterieuze wijze. In het zelfde toestel zit ook kolonel Zeev Abadi, het pas benoemde hoofd van Unit 8200. Als even later nóg een Israëlische passagier verdwijnt, raakt commissaris Léger van de Parijse politie ervan overtuigd dat Abadi met de verdwijning van de twee mannen te maken heeft.

Chinees moordcommando

Op het omslag van Unit 8200 staat een blurb uit de recensie in Haaretz. De krant prees zijn oud-hoofdredacteur de thrillerhemel in: ‘Alfon neemt het stokje over van John Le Carré.’ Hoe geslaagd Unit 8200 ook is, op die loftuiting valt wel het een en ander af te dingen. Toen Le Carré zo oud was als Alfon nu, had de Britse grootmeester al twaalf boeken geschreven. En publiceerde Le Carré in oktober niet Spion buiten dienst? Dat prachtboek is nog wel een snippertje beter dan het debuut van Alfon.

Dat neemt niet weg dat Alfon een geslaagde debuutroman schreef. In korte, steeds van perspectief wisselende hoofdstukken vertelt hij met veel vaart en de nodige humor een verhaal dat maar door dendert. In slechts 28 uur trekt een Chinees moordcommando een bloedig spoor door de Franse hoofdstad.

Lees ook: Waarom hebben we zo lang op deze verrukkelijke thriller moeten wachten?

Unit 8200 is spannend en geeft een inkijkje in de werkwijze van de Israëlische geheime dienst. Ook de spanning tussen de twee hoofdpersonen, de ‘onredelijk aantrekkelijke’ kolonel Abadi en zijn assistente-op-afstand, luitenant Oriana Talmor, geeft sjeu aan het boek. Abadi is een onorthodoxe onderzoeker, Talmor een feministe die wel raad weet met superieuren die een loopje met haar nemen.

Maar wat Unit 8200 echt boven de middelmaat doet uitsteken, is de wijze waarop de Franse en Israëlische bewindslieden gemaakte fouten steeds afdekken. Geen slappe excuses à la ‘Daar heb ik geen actieve herinnering aan’ of ‘Ik kijk nooit op mijn loonstrookje’, maar vol de vlucht vooruit en journalisten en de Twitterati met ingenieuze opgeblazen taal om de tuin leiden. Het lijkt erop dat Alfon nog wat frustaties uit zijn tijd als journalist van zich heeft afgeschreven.



Dov Alfon: Unit 8200. Vertaald door Henk Popken. Cargo, 464 blz., €20,99 Unit 8200. Vertaald door Henk Popken. Cargo, 464 blz., €20,99 ●●●●●