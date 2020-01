Controversiële film over Jezus mag toch op Netflix Brazilië

Een controversiële Braziliaanse film waarin Jezus als homo wordt gepresenteerd, mag door Netflix worden aangeboden. Het Hooggerechtshof van Brazilië draaide donderdag (lokale tijd) een bevel af die de vertoning van de film verhinderde.

Volgens het Hooggerechtshof moet A primeira tentação de Cristo (De eerste verleiding van Christus) van toneelgroep Porta dos Fundos te zien kunnen zijn en is vrijheid van meningsuiting „van fundamenteel belang” in een democratie. De president van het Hooggerechtshof vindt, anders dan de rechtbank in Rio, dat „de satire niet het christelijke geloof van Brazilianen zal aantasten”.

Woensdag had een rechter bepaald dat de komedie een belediging zou zijn voor christenen en tijdelijk verwijderd moest worden. Dat mensen aanstoot nemen aan de film, was eerder duidelijk: op Eerste Kerstdag werden twee moltovcocktails naar het kantoor van de makers gegooid. Daarbij vielen geen gewonden.

Voorafgaand aan de uitspraak op donderdag liet de toneelgroep via Twitter weten: „Wij zijn tegen elke vorm van censuur, geweld en autoritarisme, en al die dingen waarvan we hadden verwacht dat ze zouden zijn afgewezen in 2020”. De Braziliaanse tak van Netflix had het ook opgenomen voor de film. De advocaten van de streamingdienst stelden dat het bedrijf zich sterk maakt voor artistieke expressie.