Coalitiepartij ChristenUnie wil lokale vuurwerkclubs

Coalitiepartij ChristenUnie wil het afsteken van vuurwerk gaan voorbehouden aan lokale vuurwerkclubs. Dat schrijft de partij vrijdag op haar website. Overig vuurwerkgebruik door consumenten zou dan worden verboden. Later op vrijdag wordt in de ministerraad gesproken over het vuurwerkbeleid.

Al eerder had de ChristenUnie zich uitgesproken voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, maar de partij blijkt na de jaarwisseling een strenger beleid voor te staan. Uit cijfers bleek dat het aantal vuurwerkgerelateerde incidenten tijdens de afgelopen jaarwisseling steeg met 12 procent ten opzichte van een jaar eerder. Volgens Kamerlid Stieneke van der Graaf (CU) vallen acht van de tien vuurwerkletsels te wijten aan legaal vuurwerk. Met het voorstel van vuurwerkclubs zegt ze tegemoet te komen aan oproepen van politie, brandweer en hulpverleners om een strenger vuurwerkbeleid in te voeren.

VVD en CDA

Naast de ChristenUnie sprak ook coalitiepartner D66 zich al eerder uit voor een strenger vuurwerkbeleid. CDA en VVD zijn tot nu toe tegen een verbod op vuurwerk. Een bericht op Facebook van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff bood wel ruimte voor verandering. Hij zei dat zijn partij niet „doof en blind” kon zijn voor de stemmen die opgaan voor een vuurwerkverbod. Ook liet hij weten dat binnen zijn partij over de kwestie wordt gediscussieerd. Dijkhoff sloot daarnaast niet uit dat de VVD zich achter een algeheel verbod zal scharen.

Ook op regionaal niveau gaan binnen de VVD en het CDA stemmen op voor een vuurwerkverbod. Uit een rondgang van NRC blijkt dat een grote meerderheid van de VVD- en CDA-burgemeesters een aangescherpt vuurwerkverbod wil. Burgemeester Jan van Zanen (VVD) van Utrecht zei al eerder dat hij vindt dat zijn partij moet instemmen met een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Vervolgens kreeg hij bijval van waarnemend burgemeester Johan Remkes (VVD) van Den Haag.