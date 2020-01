Canada rouwt om zijn academische vluchtelingen

Gehuld in een winterjas, handschoenen en een muts spreekt Azadeh Javaherpour in ijzige kou over haar vriendin Sara Mamani. Samen hadden ze ooit gewandeld in de bergen van Iran, vertelt ze met tranen in haar ogen. En beiden waren ze, zoals veel jonge Iraniërs, geëmigreerd naar Canada. Hun band was sterk, want „geen van ons heeft hier familie”.

Mamani was in december met haar verloofde, Siavash Ghafouri-Azar, vanuit hun woonplaats Montreal teruggereisd naar Iran om te trouwen, vertelt Javaherpour, een docente aan de universiteit McGill. Op hun terugreis naar Canada kwam het pas getrouwde stel woensdag, evenals 174 andere inzittenden, om het leven bij de vliegramp bij Teheran. Het nieuws heeft Javaherpour vervuld met „een sterk gevoel van ongeloof en verdriet.”

„Sara had veel hoop en vreugde in haar leven, ze was altijd opgewekt”, zegt ze. „Ze was vol zelfvertrouwen, met duidelijke doelen. Ze zou met haar echtgenote in hun nieuwe huis gaan wonen.”

Nieuwe dageraad

Javaherpour is met een paar honderd anderen naar een herdenking gekomen in het centrum van Montreal. Op een plein voor de universiteit Concordia branden op de donkere winteravond tientallen kaarsjes op een rij besneeuwde banken. Ook staan er borden met foto’s van slachtoffers uit de stad en de omgeving, waaronder een trouwfoto van Mamani en Ghafouri-Azar. Beiden waren ingenieur, afgestudeerd aan Concordia, met banen bij de industriële bedrijven Bombardier en Pratt & Whitney.

„Ik wilde hier naartoe komen om hen te eren”, zegt Javaherpour, na een korte toespraak over haar vriendin. Er wordt gesproken door een megafoon, in het Perzisch en in het Engels. Rouwenden staan samengepakt in vrieskou van min tien graden, sommigen op bevroren hopen sneeuw. Ze zingen een traditioneel Iraans lied over een nieuwe dageraad. „We zijn zo geschokt dat we bij elkaar wilden komen”, zegt Saman Abolfathi, student psychologie aan Concordia en organisator van de herdenking.

Academische vluchtelingen

Het ritueel is deze week in veel Canadese steden herhaald. De vliegramp met vlucht 752 van Teheran naar Kiev is voor Canada een nationale tragedie: van de 176 inzittenden van het Oekraïense toestel waren er 138 op weg naar Canada, velen na de kerstvakantie te hebben doorgebracht in Iran.

Dit heeft te maken met de grote Iraanse gemeenschap in Canada en het feit dat Canada een populaire bestemming is voor Iraanse studenten. Iraniërs die in Noord-Amerika willen studeren kunnen wegens het inreisverbod van de regering-Trump veelal niet terecht in de VS. Het Canadese onderwijs is daarom meer dan ooit een magneet geworden voor Iraanse academici, weet Najmeh Khahili-Mahani, onderzoeker in neurowetenschap aan Concordia.

„Ze zijn allemaal academische vluchtelingen”, zegt Khahili-Mahani, die zelf sinds 26 jaar in Canada woont. „Ze komen hier als internationale studenten, daarna mogen ze migranten worden, en staatsburgers. Dan gaan ze naar Iran op vakantie. Dit zijn mijn studenten, mijn kinderen, mijn collega’s.”

Onder de slachtoffers waren studenten van zeker tien Canadese universiteiten, in onder meer Toronto, Vancouver, Halifax en Winnipeg. De zwaarst getroffen Iraanse gemeenschap is die van Edmonton. Ongeveer dertig slachtoffers waren onderweg naar die westelijke stad, waar zeker tien van hen waren verbonden aan de Universiteit van Alberta.

Onder hen was een echtpaar van twee ingenieurs die lesgaven aan de universiteit, Pedram Mousavi en Mojgan Daneshmand, met hun twee jonge dochters. „Alle studenten waren in tranen” over het nieuws van hun dood, zei student bouwkunde Hossein Saghlatoon tegen de Canadese omroep CBC. „Ze waren zulke betrokken mensen.”