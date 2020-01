Burgerketen krijgt boete om inzetten 15-jarige bezorger die doodgereden werd

Burgerketen BurgerMe, waar de vijftienjarige bezorger voor werkte die vorig jaar in Utrecht tijdens zijn werk werd doodgereden, heeft een boete gekregen van het OM. Dat meldt het OM vrijdag in een persbericht. Het restaurant had de minderjarige jongen volgens de kinderarbeidwet niet na 19.00 uur mogen inzetten. Het OM rekent het de burgerketen aan dat ze vaker soortgelijke overtredingen begaat.

De maaltijdbezorger werd om 21.00 uur geraakt door een auto. De volgende ochtend overleed hij aan zijn verwondingen. De bedrijfsleider van BurgerMe krijgt een taakstraf aangeboden omdat hij de jongen had ingeroosterd. Gaat hij daarmee akkoord, dan hoeft hij niet voor de rechter te verschijnen. De hoogte van de taakstraf heeft het OM niet bekendgemaakt.

De 22-jarige automobilist die de jongen aanreed, kreeg vorig jaar een celstraf van van negen maanden waarvan zes voorwaardelijk. Hij reed tachtig kilometer per uur op een weg waar vijftig was toegestaan. Ook was hij onder de invloed van cannabis.

