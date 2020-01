Bredaas techbedrijf CM.com alsnog naar de beurs

Op 21 februari gaat het Bredase techbedrijf CM.com naar de beurs. Dat werd donderdag bekendgemaakt. Afgelopen oktober zou CM.com al naar de beurs gaan, maar het bedrijf zag hier toen vanaf wegens gebrek aan interesse. Dankzij een fusie met de holding Dutch Star Companies ONE (DSCO) kan de beursgang doorgang vinden.

Met de softwareproducten van CM.com kunnen bedrijven met hun klanten communiceren, data beheren en op een website betalingen laten uitvoeren. DSCO en zijn aandeelhouders steken 65 miljoen euro in het techbedrijf. Daarnaast gaat investeringsmaatschappij Teslin uit Maarsbergen zo’n 15 tot 20 miljoen euro bijdragen. In totaal kan CM.com dus rekenen op een kapitaalinjectie van zo’n 80 tot 85 miljoen euro, waarvoor de investeerders ongeveer een kwart van de aandelen in handen krijgen. Het bedrijf is gewaardeerd op zo’n 240 miljoen euro, zeker een vijfde minder dan de ruim 300 miljoen euro waar vorig jaar op werd gehoopt.

„We waren op zoek naar meer geld om meer mensen aan te kunnen nemen om verder te kunnen groeien. Een beursgang is daarvoor een goede route”, zegt mede-oprichter van CM.com, Jeroen van Glabbeek. Momenteel heeft het bedrijf meer dan 250 werknemers. „Kijk naar Takeaway en de overnames die ze doen. De beursgang heeft hen geholpen om mooie stappen te kunnen maken.”

De twee oprichters bezitten nu 100 procent van de aandelen. Van Glabbeek ziet de beursnotering ook als een manier om het personeel deels in aandelen uit te betalen, zoals gebruikelijk is voor technologiebedrijven. „Nadat we vorig jaar gestopt zijn, hebben we even een paar weken rust genomen, dan komen er kansen op je af voor alternatieven.”

Club Message

CM.com, een afkorting van ‘Club Message’, werd in 2001 opgericht. Aanvankelijk verzorgden jeugdvrienden Van Glabbeek en Gilbert Gooijers toentertijd groeps-sms-diensten. Bezoekers konden hiermee onder andere op de hoogte worden gebracht van kortingsacties en programmering van uitgaansgelegenheden.

De deal is nog niet helemaal rond: de aandeelhouders van DSCO moeten nog instemmen met de overeenkomst. Hiervoor is op 20 februari een aandeelhoudersvergadering ingelast. Ook DNB moet formeel nog instemmen met de fusie. Als alles doorgaat zoals gepland gaat CM.com op in DSCO, maar verschijnt het op de beurs met de ticker CMCOM.