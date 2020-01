Bosbranden Australië: kwart miljoen inwoners geëvacueerd

Bijna een kwart miljoen inwoners van de Australische deelstaat Victoria zijn vrijdag vanwege de aanhoudende bosbranden opgeroepen een veilige plek op te zoeken. Dat meldt persbureau Reuters. Volgens Daniel Andrews, premier van de deelstaat, worden de komende uren „zeer uitdagend”, omdat de temperatuur vrijdag weer boven de veertig graden kan uitkomen. Afgelopen dagen was de temperatuur juist iets gedaald.

Andrews zei donderdag al dat mensen een verzoek om te vertrekken niet moeten negeren. „Het is de enige manier om hun veiligheid te garanderen.” De Australische premier Scott Morrison liet vrijdag op een persconferentie weten dat 1.600 extra reservisten worden ingezet om de bosbranden tegen te gaan en om te helpen met de evacuaties.

Al weken gaat Australië gebukt onder hevige bosbranden, die aan zeker 27 mensen het leven kostten. Grote delen van het land zijn verwoest. Amerikaanse brandweerlieden zijn afgereisd naar Australië om te helpen de vuren onder controle te krijgen.

In sommige Australische steden zijn vrijdag klimaatprotesten gehouden. Zo kwamen in Sydney dertigduizend mensen demonstreren. Betogers vinden dat de Australische regering meer moet doen tegen klimaatverandering. Ook ontkent premier Morrison volgens de betogers dat een verband bestaat tussen de verandering van het klimaat en de bosbranden. Eerder heeft Morrison al gezegd het klimaatbeleid van de regering niet aan te passen vanwege de bosbranden.

We’re expecting a significant increase in fire activity tomorrow. The Premier has extended the State of Disaster for another 48 hours. If you are in fire affected parts of North East Victoria or East Gippsland, you need to leave these areas while you still can. Take care pic.twitter.com/7ZCgPFcKQU

— Andrew Crisp APM (@CommissionerEMV) January 9, 2020