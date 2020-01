Boeing-medewerkers uitten tijdens ontwikkeling kritiek op 737 MAX

Medewerkers van Boeing hebben tijdens de ontwikkeling van de Boeing 737 MAX hun zorgen geuit over de veiligheid van het vliegtuig, dat in 2017 en 2018 betrokken was bij twee dodelijke crashes. Dat blijkt uit honderden interne berichten die Boeing in de nacht van donderdag op vrijdag heeft vrijgegeven, melden internationale persbureaus. Boeing stuurde de documenten eerder naar de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.

In de berichten wordt onder meer gesproken over problemen met de simulator en toezichthouders van de FAA. In april 2017 schrijft een medewerker dat de 737 MAX „is ontworpen door clowns die onder toezicht staan van apen”. Een andere medewerker schrijft begin 2018, acht maanden voor de eerste vliegtuigramp, dat hij zijn familie niet met het toestel zou laten vliegen.

Uit sommige berichten blijkt ook dat Boeing wilde voorkomen dat piloten een verplichte simulatortraining moesten doorlopen voor zij met het toestel mochten vliegen, een duur en tijdrovend proces. Dat zou niet nodig zijn omdat de besturing van de 737 MAX niet veel verschilde van zijn voorganger. Deze week besloot Boeing dat piloten alsnog een training wordt geadviseerd voor zij weer met het toestel vliegen.

De FAA stelt dat de berichten geen nieuwe cruciale informatie bevatten, maar noemt de toon en inhoud wel „teleurstellend”. Boeing neemt in een verklaring afstand van de „compleet onacceptabele” uitspraken van zijn medewerkers, tegen wie „passende maatregelen” worden genomen.