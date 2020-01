Beelden eerste zelfmoordpoging miljardair Epstein gewist

De beelden van de eerste zelfmoordpoging van miljardair Jeffrey Epstein in de gevangenis in New York zijn permanent gewist. Dat heeft de openbaar aanklager in de zaak tegen de miljardair donderdag bekendgemaakt, meldt persbureau AP. Vijf uur aan cameramateriaal op 22 en 23 juli zou per ongeluk zijn verwijderd, terwijl beelden van andere camera’s wel werden opgeslagen.

Volgens de openbaar aanklager zijn de gewiste beelden van camera’s buiten de cel van Epstein. De fout kwam aan het licht nadat een celgenoot van Epstein de beelden had opgevraagd, om zijn goede gedrag te tonen.

Epstein werd op 25 juli half bewusteloos in zijn cel gevonden met wonden in zijn nek. Daarna werd hij onder verscherpt toezicht geplaatst en kreeg hij een andere cel. In augustus pleegde hij alsnog zelfmoord. Twee medewerkers van het Metropolitan Correctional Center die hem op dat moment hadden moeten bewaken, werden in november aangeklaagd. Zij zouden hun plicht hebben verzuimd en in slaap zijn gevallen.

Prominente vrienden

Epstein werd verdacht van misbruik van en de seksuele handel in tientallen tienermeisjes. Prominenten als Bill Clinton en de Britse prins Andrew werden gerekend tot zijn intimi. Epstein kreeg vanwege een zedendelict in 2008 ook al een straf opgelegd in de staat Florida. Hij zei zelf onschuldig te zijn.

Vanwege zijn banden met bekende personen was de verwachting dat Epstein in de rechtszaak tegen hem ook zou kunnen getuigen over bekende namen. Zijn dood leidde dan ook tot speculaties. Camerabeelden sloten echter uit dat iemand hem vermoord had, want er was niemand in de buurt van Epstein toen hij zelfmoord pleegde.