Aandeelhouders Just Eat kiezen voor fusie met Nederlands Takeaway.com

Maaltijdbezorger Takeaway.com heeft de maandenlange biedingenstrijd rond branchegenoot Just Eat overtuigend gewonnen. Het bod van het Nederlandse bedrijf kan rekenen op de steun van meer dan 80 procent van de aandeelhouders van het Britse Just Eat, zo maakte Takeaway vrijdag bekend. Op donderdag kreeg het bedrijf van oprichter Jitse Groen al toestemming van de eigen aandeelhouders om samen te gaan met Just Eat.

De aandeelhouders van Just Eat hadden tot vrijdag 14.00 uur Nederlandse tijd om te besluiten of ze kozen voor het voorstel van Takeaway, of het concurrerende bod van investeerder Prosus. Dat een ruime meerderheid zijn aandelen nu bij het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl heeft aangeboden, stemt oprichter Jitse Groen tevreden. „Just Eat en Takeaway.com is een droomcombinatie”, zegt hij in een korte verklaring.

Door het samengaan van Takeaway (240 miljoen euro omzet, 1.100 werknemers) en Just Eat (omgerekend 860 miljoen euro omzet, 3.300 werknemers) ontstaat de op één na grootste maaltijdbezorger ter wereld. Alleen het Chinese Meituan is groter. De fusiebedrijven zijn samen actief in 26 landen, waar ze 43 miljoen klanten en 155.000 aangesloten restaurants hebben. In vijftien van die landen zijn ze marktleider.

Jitse Groen bedacht Thuisbezorgd twintig jaar geleden, toen hij honger had maar nergens online Chinees kon bestellen. Lees ook dit profiel:Van 11 bestellingen naar 94 miljoen

Dat Takeaway in de strijd met het van oorsprong Zuid-Afrikaanse Prosus als winnaar eindigt, was te verwachten. Na een eerste bod in de zomer, kwam het Nederlandse concern vlak voor de Kerst met een aanzienlijk verbeterd tweede voorstel, dat hoger was dan het overnamebod van Prosus. Naar eigen zeggen had Takeaway toen al de steun van 46 procent van de Just Eat-aandeelhouders. Bij 50 procent of meer zou Takeaway het bod doorzetten.

Takeaway en Just Eat zullen fuseren als gelijken. De bedrijven verdelen eerlijk alle hoge functies: Groen wordt de nieuwe topman, de president-commissaris van Just Eat gaat ook bij het fusiebedrijf het toezichthoudende orgaan leiden. Het hoofdkantoor van Just Eat en Takeaway.com blijft in Amsterdam, de beursnotering verschuift naar Londen. Wel krijgen de aandeelhouders van Just Eat een groter aandeel in het nieuwe bedrijf: 57,5 procent.

Takeaway.com moedigt de aandeelhouders van Just Eat die hun stukken nog niet hebben aangeboden aan dat alsnog te doen.