41 doden door overstromingen Angola

Bij overstromingen als gevolg van zware stortregens zijn in Angola in de afgelopen dagen zeker 41 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AFP donderdag op basis van berichtgeving van het Angolese ministerie van Binnenlandse Zaken. Bijna 12.000 mensen zouden in de problemen zijn gekomen door de zware regenval in korte tijd de afgelopen week.

Volgens het ministerie veroorzaakten de stortbuien overstromingen die de infrastructuur en landbouwplantages in twaalf van de achttien provincies van het land hebben vernietigd. Zo’n 2.500 huizen zouden ernstig zijn beschadigd. Ook viel de stroom in grote delen van het land uit. De regens volgen op een jaar van „ongekende droogte” in het zuiden van Angola. De grond is daardoor niet in staat de grote hoeveelheden water in korte tijd te absorberen.

Democratische Republiek Congo

Ook in andere landen in Centraal-Afrika eisten overstromingen als gevolg van zware regenval de afgelopen dagen mensenlevens. In de Democratische Republiek Congo kwamen zeker drie kinderen om het leven toen een huis in Bukavu donderdag instortte. In november kwamen door overstromingen in Congo ook al 50 mensen om.

Waarnemers van de Verenigde Naties noemen de droogte in centraal en zuidelijk Afrika de ergste in vijfendertig jaar. De temperatuur is in de regio de afgelopen vijf jaar twee keer zo hard gestegen ten opzichte van de rest van de wereld.