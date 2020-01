Harry en Meghan, weg van de Britse roddelpers

Om volledig te beseffen hoe de relatie tussen Meghan en Harry, de Britse tabloidpers en een deel van de bevolking in hoog tempo uit de bocht vloog, is het inzichtelijk terug te gaan naar 19 mei 2018.

Op die voorjaarsdag trouwden de twee op Windsor Castle. Het bruidspaar werd toegezongen door een gospelkoor. Bisschop Michael Curry, de eerste Afro-Amerikaanse leider van de Amerikaanse Episcopaalse Kerk, hield een preek die daverde en swingde. „Love is the way”, orakelde Curry.

Daarna straalden Harry en Meghan in hun koetsrit door de nauwe straten van Windsor, toegejuicht door duizenden bezoekers – Britten, Amerikanen, Zuid-Afrikanen, Nederlanders en meer – die uren stonden te wachten. Op dat moment leek het alsof Harry en Meghan een eigen weg hadden uitgevonden: wel onderdeel van The Firm, met alle voordelen en verplichtingen, maar met behoud van eigen identiteit.

Het huwelijk van de jongste zoon van Charles en Diana, prins en prinses van Wales, met een Amerikaanse actrice en activist die haar eigen afkomst als biraciaal omschrijft, gaf het huis Windsor nieuw elan. Harry en Meghan werden met William en Kate omgedoopt tot een fabulous four, een powerkwartet. Zij maakten het koningshuis toekomstbestendig, door hun moderne aanpak, door meer oog te hebben voor de diversiteit in de samenleving en door de openhartige manier waarop ze spraken over gevoelige onderwerpen als rouwverwerking bij mannen en depressies.

Het liep anders. In een verklaring kondigden Harry en Meghan, hertog en hertogin van Sussex, aan „terug te willen treden als senior-leden van het Koninklijk Huis”.

De voorpagina’s van de Britse tabloids, donderdagochtend. Prins Harry en zijn vrouw Meghan snakken naar afstand van de roddelpers. De voorpagina’s van de Britse tabloids, donderdagochtend. Prins Harry en zijn vrouw Meghan snakken naar afstand van de roddelpers. De voorpagina’s van de Britse tabloids, donderdagochtend. Prins Harry en zijn vrouw Meghan snakken naar afstand van de roddelpers. De voorpagina’s van de Britse tabloids, donderdagochtend. Prins Harry en zijn vrouw Meghan snakken naar afstand van de roddelpers.

Noord-Amerika

De twee schreven te willen wonen in Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Volgens de Britse pers moet Canada het nieuwe thuisland van de twee worden. Dat kan gezien worden als een uitgekiend compromis. Canada is onderdeel van het Gemenebest, met koningin Elizabeth II, de grootmoeder van Harry, als staatshoofd. In die zin zou Harry niet vertrekken naar vreemde bodem. In Canada zouden de twee tegelijkertijd dichter bij Doria Ragland zijn, de moeder van Meghan. Zij woont in Californië. En Meghan woonde enige tijd in Toronto, waar afleveringen werden opgenomen van Suits, de serie waarin Meghan een rol had.

Uit de verklaring blijkt dat de twee snakken naar afstand van de Britse tabloids. Harry waarschuwde al eerder dat hij er alles aan zou doen om te voorkomen dat zijn vrouw op dezelfde wijze zou worden opgejaagd als Diana, die in 1997 verongelukte in Parijs toen ze achterna werd gezeten door fotografen. Hij spande zelfs rechtszaken aan, die nog lopen, tegen The Sun en de Daily Mirror. Harry wil meer privacy voor zichzelf en Archie, hun acht maanden oude zoon. Tegelijkertijd blijkt uit de verklaring dat de twee eveneens willen ontsnappen uit de dwangbuis die The Firm is.

Op sussexroyal.com, hun nieuwe website compleet met een speciaal ontworpen embleem waar een letter H overloopt in een M met een kroontje erbovenop, meldt het echtpaar zich te willen inzetten voor goede doelen die ze zelf belangrijk vinden en dat ze contact willen houden met media („jonge en up-and-coming journalisten”) die hun inhoudelijke werkzaamheden wensen te verslaan. Controle is het toverwoord voor Harry en Meghan.

Wat het echtpaar duidelijk niet wil is een stil en kabbelend leven als doodgewone staatsburgers. Harry en Meghan schrijven dat zij de koningin willen blijven dienen. „Hun toewijding aan de monarch is onversaagd”, laten de twee schrijven.

Lees ook: Dit achtergrondverhaal over de relatie tussen Harry en Meghan vlak voor hun huwelijk in 2018 - Met Meghan is het Britse Koningshuis helemaal af

Beknopte reactie koningin

Die warme woorden rijmen niet met de reactie van koningin Elizabeth. In een korte verklaring liet Buckingham Palace weten dat „de discussies met de hertog en hertogin van Sussex zich nog in een pril stadium” bevinden. „We begrijpen dat ze een andere aanpak wensen, maar dit zijn gecompliceerde zaken die tijd kosten om te regelen”, liet de hofhouding van de vorstin weten.

Dat er een kille sfeer hing op het paleis, was al een tijdje duidelijk. Harry erkende vorig jaar dat hij zijn broer William niet zo vaak meer zag en dat de twee „een ander pad bewandelden”. Een foto van Harry, Meghan en Archie ontbrak op het bureau van koningin Elizabeth toen ze vorige maand haar kersttoespraak hield. Een teken van ruzie? Of een hint dat in de toekomst de publieke taken van het koningshuis door een kleinere kernclub uitgevoerd zullen worden, als Elizabeth haar werkzaamheden de komende tijd nog meer afbouwt en overdraagt? Naar verluidt, door hun eigen zwijgzaamheid leunt royaltyverslaggeving zwaar op geruchten en deductie, is kroonprins Charles daar een voorstander van.

Elizabeth is 93, haar echtgenoot kampt met gezondheidsproblemen. De betrokkenheid van prins Andrew bij de Epstein-affaire leverde gênante televisie op. Het is duidelijk dat de Britse koninklijke familie de komende tijd moet peinzen over hoe de zaken anders aan te pakken. Het besluit van Harry en Meghan kan ervoor zorgen dat die discussie in een stroomversnelling komt.

Correctie (9 januari 2020): In een eerdere versie van dit stuk werd Elizabeth II per ongeluk ‘koning’ genoemd. Hierboven is dat aangepast.