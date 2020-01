Voorzitter Raad voor de Rechtspraak hekelt verdachtmakingen rechters door politici

Politici moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen wetgeving en niet naar de rechter wijzen bij onwelgevallige uitspraken. Dat zei Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, donderdag in zijn nieuwjaarstoespraak. „Stop met het verschuilen achter ónze toga en neem verantwoordelijkheid voor wetgeving en besluitvorming die kennelijk tekortschiet.”

Naves doelt op een aantal ingrijpende, recente uitspraken van rechters die bekritiseerd werden door politici. De Raad van State zette bijvoorbeeld in mei een streep door het stikstofbeleid. En onlangs verplichtte het gerechtshof in Den Haag de Nederlandse overheid om zich in te spannen om kinderen van Syriëgangers terug naar Nederland te halen. Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet klaagde afgelopen november dat rechters in Nederland zo de samenleving zouden domineren. Het leidde tot het formeren van een werkgroep van Tweede Kamerleden rond dit thema. „En dan komen we op het punt dat het evenwicht binnen de trias wankelt”, zei Naves daarover.

Volgens de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak is het niet erg als een politicus of politieke partij een rechter verdacht maakt. Wel is Naves kritisch over het gebrek aan „een stevig tegengeluid” van andere Kamerleden. „Op een enkeling na zwijgt men en stemt zo toe. Sterker nog, de beschuldiging van de rechter wordt omarmd door een heuse parlementaire werkgroep die onderzoek doet naar de ‘rechtersstaat’.” Naves zegt dat rechters niet „lukraak regels uit hun mouw schudden”. „Rechters passen het recht toe zoals is vastgesteld door de wetgever en toetsen aan internationale verdragen zoals deze zijn omarmd door het parlement. Regels waar óók de overheid zich aan moet houden.”

Naves pleitte in zijn toespraak ook voor meer extra beveiligde rechtbanken die grote en complexe processen zoals rond MH17 en bijvoorbeeld Ridouan Taghi moeten faciliteren. De Bunker in Amsterdam en het Justitieel Complex Schiphol zitten vrijwel vol, zei hij. De Raad voor de Rechtspraak is naar eigen zeggen in gesprek met onder meer minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) om meer ruimte voor zware strafzaken te regelen.