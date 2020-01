Oekraïne gaat samen met Iran zwarte doos onderzoeken De zwarte doos van het vliegtuig blijft in Iran en Oekraïense onderzoekers krijgen toegang tot de zwarte doos. Dat zei Trudeau tijdens de persconferentie. „Iran heeft eerder laten weten de zwarte doos niet met de VS te willen delen of met de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing.” Canada wil dat Frankrijk een rol speelt in het onderzoek. Het vliegtuig zou namelijk ook Franse onderdelen bevatten, aldus Trudeau. „Het lijkt erop dat Canada en Frankrijk vooralsnog ook geen toegang krijgen tot de informatie van de zwarte doos.” Volgens de premier zijn consulaire medewerkers onderweg naar Turkije. „Iran heeft laten weten dat ervoor open te staan hen visa te verlenen zodat zij assistentie kunnen bieden op de plek van het ongeluk.”

Trudeau: overleg met Rutte over onderzoek naar MH17 De Canadese premier zei tijdens de persconferentie overleg te hebben gevoerd met Nederland over het onderzoek naar de MH17-ramp. Trudeau tijdens de persconferentie donderdagavond. Foto Adrian Wyld/AP „Ik heb met de premier van Nederland Mark Rutte overlegd over het onderzoek naar de neergeschoten vlucht MH17", zei hij tijdens de persconferentie. „Onze bondgenoot Nederland gaat expertise delen en steunt ons om de waarheid en de feiten te achterhalen.” Onder de slachtoffers zijn 63 Canadezen. Tijdens de persconferentie vroegen journalisten naar de verantwoordelijkheid van de Verenigde Staten omdat de aanval waarschijnlijk een reactie was op de drone-aanval van de VS op de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Irak. Trudeau weigerde herhaaldelijk een dergelijke conclusie te trekken. "Het is nog te vroeg om schuldigen aan te wijzen."

Trudeau: vliegtuig is neergehaald door Iran De Canadese premier Justin Trudeau zei donderdag informatie te hebben dat het vliegtuig door Iran is neergehaald. Dit gebeurde mogelijk „per ongeluk", zei hij tijdens een persconferentie. De premier zei dat er „belangrijke ontwikkelingen” waren, waar de Canadezen van op de hoogte moeten zijn. „Het zal ongetwijfeld als een grote schok komen,” zei hij. „We hebben informatie van eigen veiligheidsdiensten en die van onze bondgenoten die erop wijst dat het vliegtuig is neergeschoten door een Iraanse luchtafweerraket.” Trudeau zei dat verder onderzoek moet worden gedaan, in samenwerking met bondgenoten. „Canadezen hebben vragen, en zij verdienen antwoorden.”