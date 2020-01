Uitgeverij Lebowski stopt met publiceren van true crime -boeken

De Amsterdamse uitgeverij Lebowski is deze week abrupt gestopt met het publiceren van boeken over de georganiseerde misdaad. Dat melden auteurs die hun werk via deze uitgeverij uitbrachten. De reden voor het besluit is onbekend.

Lebowski, onderdeel van het concern Overamstel, is de afgelopen jaren zeer succesvol geweest in het true crime-genre. Astrid Holleeders Judas is het bestverkochte Nederlandse boek van de laatste jaren, met alleen in verschijningsjaar 2016 al bijna 400.000 exemplaren. Ook de opvolger Dagboek van een getuige was een bestseller.

Vico Olling, chef misdaad bij Panorama en met Martijn Haas auteur van De Kouwe Ouwe over de Haagse crimineel Stanley Hillis, had dinsdag een afspraak op de uitgeverij om een nieuw manuscript in te leveren. Daar deelde uitgever Oscar van Gelderen hem mee dat het boek niet uitgegeven zal worden, aldus Olling.

„Een echte reden kreeg ik niet”, zegt Olling. „Ik heb het gevoel dat er meerdere dingen spelen. Er moet iets vreselijk zijn misgegaan.” Ook andere misdaadauteurs hebben deze week te horen gekregen dat hun nieuwe werk niet meer zal verschijnen.

Vuile was buiten hangen

Er is al langer onrust binnen de uitgeverij over het genre. Begin november zag Lebowski plotseling af van de publicatie van de memoires van Jan Boellaard, in 1983 een van de ontvoerders van Freddy Heineken en diens chauffeur Ab Doderer. In dat boek zou Boellaard voor het eerst een reeks gewelddadige overvallen bekennen, zoals die op de Makro in Duivendrecht in 1980.

Het besluit werd toen summier toegelicht, met een aan Boellaard toegeschreven citaat: „Ik wil de vuile was niet buiten hangen.” Waarom hij zich had bedacht bleef onduidelijk.

Wel bekend werd dat misdaadjournalist John van den Heuvel (De Telegraaf), ook een belangrijke auteur bij Lebowski, grote bezwaren had tegen het oorspronkelijke plan om de memoires te publiceren. Hij stapte boos op bij de uitgeverij, omdat hij naar zijn mening onvoldoende antwoord kreeg op vragen over Boellaards boek.

Van den Heuvel voelt sterke solidariteit met Astrid Holleeder, die hij bij Lebowski heeft geïntroduceerd. Volgens hem was ook zij kwaad over het besluit om de memoires uit te geven. Boellaard zou – net als haar broer Willem – hebben geprobeerd haar en haar zus Sonja af te persen. Van den Heuvel: „Lebowski speelde dubbelspel met Astrid.”

Volgens de misdaadjournalist is er waarschijnlijk geen verband tussen Astrid Holleeders bezwaar tegen het boek en het besluit om van publicatie af te zien. Hij ziet een andere verklaring: „Boellaard en Lebowski realiseerden zich vermoedelijk pas in een laat stadium dat sommige misdaden die hij zou bekennen nog niet verjaard zijn”, zegt hij.

Martijn Griffioen, directeur van Overamstel, betwist dat er sprake is van dubbelspel en wil geen verder commentaar geven.