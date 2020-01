Kimchi Bibim Guksu

Voor dit noedelgerecht kunt u zelf kiezen wat voor soort kimchi u erbij gebruikt. In het boek wordt kimchi van daikon, paksoi of Chinese kool geadviseerd, maar als beginnend kimchi-makers mogen we vast ook experimenteren met de kimchi van wittekool die we gisteren hebben gemaakt. De chogochujang is een chilidipsaus met azijn. Die maakt u door de hiernaast aangegeven ingrediënten met elkaar te vermengen.

Kook de noedels beetgaar, giet af en spoel onder koud stromend water. Laat het water uitlekken in een zeef. Als de eieren vers zijn, kun je ze pocheren. Anders kook je ze zacht in 4 minuten. Pel ze en halveer in de lengte. Hak de kimchi fijn. Snijd de komkommers in dunne lange slierten van 7 centimeter. Vul de bodem van je bowl met de gehakte kimchi. Vet je handen in met wat sesamolie, en draai de noedels in een mooie ronde kolk. Plaats de noedeltoren in de bowl. Schep er wat saus over en schik in het midden een royale laag komkommer. Werk af met het ei op top. Bestrooi met sesamzaadjes. Bibim betekent zoveel als mengen, dus meng alles goed alvorens je proeft. Breng eventueel verder op smaak met wat extra saus.

KLEIN GERECHT VOOR TWEE PERSONEN: 100 g boekweit of tarwenoedels 100 g kimchi 1–2 eieren 1 el sesamolie ½ dunne komkommer sesamzaadjes chogochujang Voor de chogochujang: 2 el gochujang 2 el appelazijn 1 ½ el rijstsiroop of suiker ½ tl gepureerde knoflook Ae Jin Huys Kimchi Uitgeverij Lannoo 208 blz. € 25,99

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 januari 2020