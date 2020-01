Station Leeuwarden ontruimd vanwege verdacht pakket

Het station van Leeuwarden is donderdagochtend ontruimd vanwege een „mogelijk verdacht voorwerp” in een trein. Dat meldt de politie. Het voorwerp bevindt zich volgens de Leeuwarder Courant in een stilstaande trein van Arriva. Een lid van het Team Explosievenverkenning is ter plaatse en bekijkt of de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moet worden ingeschakeld.

Het treinverkeer van en naar Leeuwarden is voorlopig stilgelegd, melden Arriva en de NS. Na de vondst van het verdachte voorwerp zette de politie in eerste instantie alleen twee sporen af. Niet veel later besloot zij „in verband met de veiligheid” het hele station te ontruimen.

Het station ligt in het centrum van Leeuwarden.