Mijn schoenmaker komt uit het land van Herman Finkers. Ik sta bij hem in de winkel en als ik aan de beurt ben, vraag ik of ik mijn fietssleutel kan laten bijmaken. Hij bekijkt de sleutel, zoekt er een duplicaat bij en zegt: „Jawel, dat is mogelijk.” Hij gaat meteen aan de slag en als hij klaar is, vraag ik hem of hij ook de sleutel van mijn vrouw kan bijmaken. Hij kijkt even op en vraagt: „Niet van de fiets?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl